i Comedian Paul Panzer anläßlich der Aufzeichnung der Talkshow "Riverboat" in Leipzig, Februar 2026. IMAGO/STAR-MEDIA Schockierendes Geständnis Comedy-Star Paul Panzer trauert: Seine Ehefrau ist tot Der Comedian brach im April überraschend seine Tournee ab. Jetzt verrät Paul Panzer den traurigen Grund für das plötzliche Aus. Von Heute Life 14.10.2026, 09:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im April dieses Jahres sagte Paul Panzer überraschend zwölf Auftritte seiner Tournee "Schöne neue Welt - Welcome to hell" ab. Die Shows, die bis 15. Mai geplant waren, wurden verschoben. Die Fans rätselten über den Grund.

Jetzt macht der 54-jährige Comedian erstmals öffentlich, was wirklich passiert ist: Seine Ehefrau ist gestorben. Ein schwerer Schlag für den Künstler.

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Im Podcast "Betreff: Leben - die Sprechstunde mit Hans Sigl" spricht Panzer erstmals über seinen Verlust, schreibt TAG24. Die Folge mit dem "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (57) erscheint am Mittwoch (14. Oktober). Aufgezeichnet wurde das Gespräch vor Publikum am Ammersee.

Panzer bleibt stark für seinen Sohn

Der Comedian gibt bewegende Einblicke in seine Gefühlswelt. Besonders für seinen Sohn versucht der 54-Jährige, stark zu bleiben. Immerhin werde er als Vater gebraucht und könne nicht einfach sagen: "Ja gut, jetzt ist alles zu Ende."

Wann genau seine Ehefrau gestorben ist und woran, ist bislang nicht bekannt. Eine schwere Zeit für Paul Panzer und seine Familie.