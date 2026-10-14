i Die Versace-Vase sorgt für hohe Gebote. ZDF "Bares für Rares" Preis-Hammer! Versace-Vase sprengt alle Erwartungen Eine seltene Murano-Glasvase aus dem Hause Versace sorgte bei der beliebten ZDF-Trödelshow für ein spannendes Bieterduell unter den Händlern. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 11:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Werner und Bernd aus Reinfeld und Bad Oldesloe brachten heute ein echtes Schmuckstück ins Studio von Horst Lichter: eine leuchtend bunte Glasvase, die sofort alle Blicke auf sich zog.

Bei der Expertise stellte sich heraus, was hinter dem farbenfrohen Stück steckt. Es handelt sich um die Vase "Grenadine", die auf einen Entwurf von Gianni Versace für das renommierte Glashaus Venini zurückgeht. Das Exemplar wurde im Jahr 2000 in aufwendiger Murrineglas-Technik gefertigt und trägt eine eingeritzte Signatur sowie den originalen Aufkleber.

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Verkäufer wünschten sich 1.500 Euro für das edle Stück. Die Experten schätzten den Wert auf 1.500 bis 1.700 Euro – eine realistische Einschätzung, wie sich zeigen sollte.

Heißes Bieterduell im Händlerraum

Im Händlerraum startete die Verhandlung bei 1.000 Euro. Schnell überboten sich die Interessenten gegenseitig: 1.200, 1.300, 1.400 und 1.500 Euro. Doch damit war noch lange nicht Schluss.

Das Gebot kletterte über 1.600 und 1.800 Euro weiter bis auf satte 1.900 Euro. Der finale Zuschlag erfolgte schließlich bei 2.000 Euro.

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Satter Gewinn für die Verkäufer

Die Versace-Vase wechselte damit für 300 Euro über der oberen Expertenschätzung den Besitzer. Ein traumhafter Ausgang für Werner und Bernd, die mit breitem Grinsen das Studio verließen.