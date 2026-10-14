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Annemarie Carpendale will nun auch ein bisschen mehr Party machen.
Annemarie Carpendale will nun auch ein bisschen mehr Party machen.
APA-Images / Action Press / AEDT
"Bisschen Party machen"

Annemarie Carpendale: So geht es ihr nach der Trennung

Seit September ist die Trennung von Wayne offiziell. Jetzt verrät Annemarie Carpendale, wie es ihr wirklich geht.
Von Heute Entertainment
14.10.2026, 11:32
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Die Nachricht kam für viele Fans aus heiterem Himmel: Annemarie Carpendale (48) und Wayne Carpendale (49) sind kein Paar mehr. Anfang September machten die Moderatorin und der Schauspieler ihr Liebes-Aus nach fast 19 Jahren öffentlich, 13 davon waren sie verheiratet. Privat gehen die beiden schon seit Jahresbeginn getrennte Wege.

Von Rosenkrieg aber keine Spur. Das Ex-Paar wohnt weiterhin gemeinsam mit Sohn Mads (8) unter einem Dach, die Eheringe tragen beide sogar immer noch. Ein ungewöhnliches Modell, das für die Familie offenbar gut funktioniert.

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Und wie geht es Annemarie selbst? "Mir geht’s eigentlich ganz gut", verrät sie im Gespräch mit "Bunte" bei der About You Fashion Show in Berlin. Nur ein bisschen Schlaf fehle ihr nach der langen Eventnacht.

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Denn das gehört jetzt auch zu ihrem Leben: öfter ausgehen, Leute treffen, das Leben genießen. Zur Partymaus wird sie deshalb aber nicht. "Ich würde immer einen Nachmittag mit Freunden oder meiner Familie tatsächlich irgendwie vorziehen. Aber hin und wieder mal ein bisschen Party machen, schadet ja keinem, oder?"

red, 14.10.2026, 11:32
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