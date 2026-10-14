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Sportjournalistin Monica Lierhaus
Sportjournalistin Monica Lierhaus
IMAGO/Horst Galuschka
Monica Lierhaus

Sorge um RTL-Star! Schwerer Unfall in Wohnung

Schock für Monica Lierhaus! Die beliebte Sportmoderatorin ist in ihrer eigenen Wohnung schwer gestürzt. Jetzt spricht sie über den Unfall.
Von Heute Entertainment
14.10.2026, 12:52
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Die ehemalige ARD-Sportmoderatorin Monica Lierhaus hat erneut schwere Wochen hinter sich. Wie jetzt bekannt wurde, stürzte die 56-Jährige vor wenigen Wochen in ihrer Wohnung und zog sich dabei einen Knochenbruch zu.

Gegenüber "Bunte" schildert Lierhaus, was passiert ist: "Ich bin in meiner Wohnung unglücklich gestürzt und habe mir dabei das Bein gebrochen." Mittlerweile gibt es aber Entwarnung. "Inzwischen geht es mir schon wieder viel besser", erklärt die Moderatorin.

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Comeback bereits geplant

Der Bruch sei inzwischen gut verheilt. Lierhaus benötigt keine Krücken mehr und arbeitet mit Reha-Maßnahmen an ihrer Genesung. Auch beruflich hat sie bereits konkrete Pläne: Wenn alles weiterhin gut läuft, möchte sie Ende Oktober wieder für RTL vor der Kamera stehen.

Schwere Folgen nach Hirn-OP

Für die 56-Jährige ist es ein weiterer gesundheitlicher Rückschlag. Seit einer folgenschweren Gehirnoperation im Jänner 2009 kämpft Lierhaus mit körperlichen Einschränkungen. Damals wurde sie wegen eines Aneurysmas operiert, doch während des Eingriffs kam es zu schweren Komplikationen.

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Die Moderatorin schwebte zeitweise in Lebensgefahr und lag vier Monate im künstlichen Koma. Nach dem Aufwachen musste sie grundlegende Fähigkeiten wie Sprechen und Gehen mühsam neu erlernen.

Bis heute leidet Lierhaus unter anderem an einem gestörten Gleichgewichtssinn. Trotz des erneuten Unfalls blickt sie nun optimistisch nach vorne.

red, 14.10.2026, 12:52
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