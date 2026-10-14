i Amira Aly erwartet mit Christian Düren ihr erstes gemeinsames Kind. APA-Images / Action Press / Panama Pictures Im 9. Monat schwanger "Wird Kaiserschnitt": Amira verrät Details zu Geburt Amira Aly ist im neunten Monat schwanger. Im Podcast erzählt die gebürtige Österreicherin, warum ihre Tochter früher zur Welt kommen wird. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 13:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lange kann es nicht mehr dauern: Amira Aly (34) ist im neunten Monat schwanger. Die Kärntnerin erwartet mit ihrem Freund, ProSieben-Moderator Christian Düren (36), eine Tochter. Für Amira ist es das dritte Kind, aus der Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) hat sie bereits zwei Söhne.

Und es läuft gut. "Wir sind gesund", erzählt sie in der neuen Folge ihres Podcasts "Amira +1". Das Baby habe sich "wirklich prächtig" entwickelt. Eines steht aber schon fest: "Die Kleine wird aber definitiv früher kommen und es wird wieder ein Kaiserschnitt."

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Komplikation bei Geburt Nummer zwei

Der Grund ist ein medizinischer. "Da ich jetzt zweimal einen Kaiserschnitt hatte, wurde mir strengstens, also wärmstens, davon abgeraten, eine natürliche Geburt zu versuchen." Bei ihrer zweiten Geburt kam es zu einer Uterusruptur, also einem Riss in der Gebärmutter. Ihre Narben müssen deshalb "ganz genau" kontrolliert werden, "wie fest sie sind, wie dick sie sind, damit ich da nicht in Gefahr komme oder das Baby".

Einen fixen Termin gibt es noch nicht. "Wir wissen einfach nur, dass wir von Woche zu Woche schauen müssen." Nervös ist die 34-Jährige trotzdem nicht, im Gegenteil. "Ich bin sehr gespannt auf die Kleine." Laut ihrer Frauenärztin hat das Baby einen symmetrischen Kopf, schon viele Haare und lange Oberschenkelknochen. Amira strahlend: Es werde eine "große, schlanke, kleine Maus".

Eine große Hoffnung hat sie auch: dass ihre Tochter besser schläft als ihre Söhne. In den ersten beiden Jahren habe sie 600 Nächte lang nicht durchgeschlafen. Ihr Fazit mit einem Augenzwinkern: "Ich kann ja unmöglich dreimal so viel Pech haben."