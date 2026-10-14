i Influencerin und Langstreckenläuferin Yoo Ji-won Instagram Zusammenbruch kurz vor Ziel Lauf-Influencerin (25) stirbt nach Halbmarathon Die südkoreanische Läuferin und Influencerin Yoo Ji-won (25) brach beim Seoul Race kurz vor der Ziellinie zusammen und starb im Krankenhaus. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 14:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind erschütternde Szenen aus Südkoreas Hauptstadt: Beim Halbmarathon "Seoul Race 2026" ist die junge Langstreckenläuferin Yoo Ji-won wenige hundert Meter vor dem Ziel zusammengebrochen.

Nach Angaben der Veranstalter verlor die 25-Jährige gegen 8.49 Uhr bei Kilometer 20,6 das Bewusstsein. Bis zur Ziellinie fehlten ihr rund 500 Meter. Helfer und medizinisches Personal reagierten sofort, leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein und brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Doch alle Bemühungen blieben erfolglos.

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Wie Bild.de berichtet, bestätigte das Organisationskomitee einen Tag später den Todesfall und kündigte eine umfassende Untersuchung des Vorfalls an. "Wir beten respektvoll für die ewige Ruhe der Verstorbenen und sprechen der trauernden Familie angesichts dieses plötzlichen Verlusts unser tiefstes Mitgefühl aus", teilten die Veranstalter mit.

Wer war Yoo Ji-won?

Yoo Ji-won war weit mehr als nur eine begeisterte Läuferin. Die 2001 geborene Sportlerin forschte am renommierten Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) an KI-Halbleitern und galt als vielversprechender Nachwuchsstar der Wissenschaft. Auf ihrem Instagram-Account ließ sie ihre Follower an ihrem Laufalltag teilhaben.

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Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht veröffentlicht. In sozialen Netzwerken verbreiteten sich nach dem Vorfall Spekulationen über ihren Gesundheitszustand, denen Freunde und Laufkollegen jedoch entschieden widersprachen.