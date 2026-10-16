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Zieht sich Lell bald auf OnlyFans aus?
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Lell bald Erotik-Star?

OnlyFans gegen Schulden! Ex-Fußballer lässt aufhorchen

Christian Lell denkt bei "Promi Big Brother" über OnlyFans nach. Könnte der Ex-Kicker bald mit Erotik Geld verdienen und so seine Schulden abbauen?
Von Heute Entertainment
16.10.2026, 15:58
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Christian Lell denkt offenbar über einen ungewöhnlichen Karrierewechsel nach! Bei "Promi Big Brother" erfährt der Ex-Fußballer von den Verdienstmöglichkeiten auf OnlyFans und wird neugierig.

Gerade seine finanzielle Situation bringt ihn ins Grübeln: "Ich habe ja einiges an Schulden abzuarbeiten. Ich sage niemals nie", verrät er im Sprechzimmer. Die Aussicht auf ein zusätzliches Einkommen scheint für den früheren Bayern-Spieler durchaus reizvoll zu sein. Zuvor muss er allerdings erst einmal verstehen, womit auf der Erotikplattform überhaupt Geld verdient wird.

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"Bekommt man doch einen Knacks"

Francesca und Maurice erklären dem 42-Jährigen, dass die Bandbreite von Oberkörper- und Fußbildern bis zu getragener Unterwäsche und expliziten sexuellen Inhalten reicht. Wie viel jemand zeigen möchte, bleibe dabei jedem selbst überlassen.

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Christian reagiert zunächst skeptisch: "Da bekommt man doch einen Knacks." Trotzdem will er sich die Plattform genauer ansehen: "Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich schau mir die Seite mal an."

Maurice traut seinem Mitbewohner den Schritt durchaus zu und meint überzeugt: "Ich schwöre dir, der macht das. Vielleicht ist das was für dich, du bist ja generell sehr offen. Dann kann das was werden".

red, 16.10.2026, 15:58
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