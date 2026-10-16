i Harper Beckham startet in der Arbeitswelt. REUTERS/Jaimi Joy Sie ist erst 15 Jahre Beckham-Tochter will mit eigener Firma durchstarten Mit einer PowerPoint-Präsentation überzeugte die 15-Jährige ihre Mutter Victoria – und die ist gar nicht abgeneigt. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 12:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was andere Teenager als Hobby betreiben, nimmt Harper Seven Beckham sehr ernst. Die jüngste Tochter von Ex-Spice-Girl Victoria und Fußball-Legende David Beckham will mit gerade einmal 15 Jahren ihre erste eigene Beauty-Marke gründen.

Um ihre Mutter zu überzeugen, setzte die Teenagerin auf professionelle Mittel: eine PowerPoint-Präsentation. "Ich habe zwei PowerPoint-Präsentationen von ihr bekommen. Erstens: Sie wollte eine Beautymarke, und das sind die Gründe. Zweitens: Sie wollte eine Dauerwelle", erzählte Victoria im US-Frühstücksfernsehen.

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Die 52-Jährige stimmte der Beauty-Idee prinzipiell zu, zur Dauerwelle gab es aber ein klares Nein – wie GALA.de berichtet. "Hör zu, warte, bis du älter bist, dann können wir darüber für die Beautymarke reden", so das ehemalige Spice Girl. Harper solle zuerst ihre Prüfungen in der Schule absolvieren.

Beauty für Generation Alpha

Ganz am Anfang steht das Projekt aber längst nicht mehr. Die Familie hat bereits die Markennamen "Hiku by Harper" und "Harlo by Harper" eintragen lassen. Geplant sind unter anderem Gesichtsreiniger, Gesichtswasser und leichte Feuchtigkeitscreme – inspiriert von koreanischer Hautpflege.

Der Grund für Harpers Interesse an Skincare ist persönlich: Die 15-Jährige kämpft selbst mit Hautproblemen und Akne. Ihre Pflegelinie soll sich gezielt an die Generation Alpha richten.

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Victoria soll laut Berichten bereits rund 3 Millionen Dollar in den Beauty-Traum ihrer Tochter investiert haben. Ein möglicher Marktstart wird für 2027 erwartet – wenn Harper 16 ist.