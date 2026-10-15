i Romeo Beckham gibt in "Forty Love" sein Schauspieldebüt. REUTERS/David ‘Dee’ Delgado Erster Trailer überrascht Beckham gibt Schauspieldebüt als schwuler Tennisstar Romeo Beckham gibt sein Debüt als Schauspieler. Im ersten Trailer wird aus Rivalität auf dem Tennisplatz schnell mehr. Von Heute Entertainment 15.10.2026, 17:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst Fußball, dann Tennis, dann Model, jetzt Kino: Romeo Beckham (24) wagt sich vor die Filmkamera. Das französische Studio Studiocanal hat den ersten Trailer zu "Forty Love" veröffentlicht, dem ersten Film des Sohnes von David Beckham (51) und Victoria Beckham (52).

Darin geht es um Tennis-Superstar Sacha Gallo, gespielt von Paul Kircher (24), der unter den strengen Augen seines Vaters für einen großen Titel in Paris trainiert. Seine kontrollierte Welt gerät ins Wanken, als ein charismatischer neuer Rivale auftaucht. Und schnell ist klar: Auf dem Platz geht es bald um mehr als nur um Punkte.

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"Nicht meine Schuld"

Im Trailer knistert es zwischen den beiden schnell. "Es ist nicht meine Schuld, wenn du verdammt noch mal in mich verliebt bist", sagt Romeo zu seinem Rivalen. Bei einer Pressekonferenz scherzt er an anderer Stelle: "Ich will nicht so klingen, als wolle ich sein Freund sein." Der Film erzählt eine queere Liebesgeschichte zwischen den beiden Tennisspielern und die Leistung von Beckham kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

Für die Rolle musste Romeo nicht ganz bei null anfangen. Nach seiner Zeit als Fußballer spielte er auch Tennis, bevor er mit 22 seine Sportkarriere beendete und sich aufs Modeln konzentrierte. Regie führt der Modefotograf Pierre-Ange Carlotti, für den es ebenfalls der erste Spielfilm ist.

Prominente Unterstützung gibt es auch: Mit dabei sind unter anderem Guillaume Canet (53) und Filmlegende Catherine Deneuve (82) in einem Gastauftritt. In Frankreich startet "Forty Love" am 25. November in den Kinos, ein Starttermin für Österreich ist noch nicht bekannt.