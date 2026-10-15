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Pietro Lombardi hat Probleme mit seinem Auge.
Pietro Lombardi hat Probleme mit seinem Auge.
IMAGO/Oliver Langel
Nur mehr 40 Prozent Sehstärke

Schock-Diagnose! Sorge um Pietro Lombardis Augen

Pietro Lombardi musste wegen seiner Sehkraft einen Schreckmoment verkraften. Nach einer ernsten Diagnose gibt es nun aber gute Nachrichten.
Von Heute Entertainment
15.10.2026, 13:54
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Für Pietro Lombardi (32) wurde ein Besuch beim Augenarzt zum Schreckmoment. Der Sänger hatte schon länger mit einer Hornhautverkrümmung zu kämpfen. In den vergangenen Wochen verschlechterte sich sein Sehvermögen auf dem rechten Auge jedoch deutlich.

Wie "RTL" unter Berufung auf seinen Instagram-Kanal berichtet, ergab eine Untersuchung, dass dort nur noch 40 Prozent Sehkraft vorhanden sind. In den zwei Wochen davor habe er auf diesem Auge praktisch nichts mehr gesehen. Weil sein linkes Auge weiterhin gut funktionierte, fiel ihm das Ausmaß zunächst gar nicht auf.

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"Ich war beim Augenarzt und er hat mir einfach gesagt, dass ich auf meinem rechten Auge nur noch 40 Prozent Sehstärke habe", schilderte der dreifache Vater. Wenn er das linke Auge schließe, sehe er "gar nichts, alles verschwommen".

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Augen-OP soll helfen

Trotz der beunruhigenden Diagnose wollte Lombardi den Kopf nicht hängen lassen und setzte seine Hoffnung auf weitere medizinische Hilfe. "Augenlicht ist sehr, sehr wichtig. Aber ich denke, die Ärzte kriegen das schon hin", erklärte er.

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Dafür vereinbarte er einen Termin in einer Augenklinik und unterzog sich inzwischen einer Operation am Auge. Danach meldete sich der Sänger mit guten Nachrichten bei seinen Fans auf Instagram: Mit einer überdimensionalen Sonnenbrille und einem breiten Lächeln verkündete er erleichtert: "Die Augen-OP ist geschafft!"

Nun bleibt abzuwarten, wie sich sein Sehvermögen entwickelt. In den kommenden Tagen und Wochen soll sich seine Sehkraft vollständig erholen.

red, 15.10.2026, 13:54
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