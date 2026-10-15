i Hayden Panettiere mit dem ukrainischen Box-Champion Wladimir Klitschko und Tochter Kaya in gemeinsamen Zeiten. X/Hayden Panettiere Notruf-Aufnahme offenbart 40 Minuten! So lange kämpfte man um Hayden Panettiere Ein neu veröffentlichter Notruf zeigt, wie verzweifelt um das Leben von Hayden Panettiere gekämpft wurde. Von Heute Entertainment 15.10.2026, 13:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Monate nach dem Tod von Hayden Panettiere wird eine erschütternde Aufnahme öffentlich. US-Medien haben den Notruf veröffentlicht, der am 16. August um 13.51 Uhr in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina einging. Darauf ist zu hören, wie verzweifelt versucht wurde, die Schauspielerin zu retten.

Am Telefon war Zach Hickerson, der Bruder ihres On-off-Freundes Brian Hickerson. Er erzählt der Disponentin, dass er gerade aus der Kirche gekommen sei und Panettiere bewusstlos aufgefunden habe. Sie atme nicht mehr. Brian habe geschlafen und sei aufgewacht, Hayden aber nicht.

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"Wir müssen mit der Herzdruckmassage beginnen"

Die Disponentin fragt nach einem Defibrillator, doch Zach weiß nicht, ob es im Haus einen gibt. Sichtlich überfordert fragt er: "Oh Gott, oh mein Gott, soll ich so was wie eine Wiederbelebung machen?" Daraufhin leitet sie ihn Schritt für Schritt an: Telefon auf Lautsprecher, Herzdruckmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung.

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Bis Feuerwehr und Rettung eintrafen, versuchten die Brüder gemeinsam, sie zurückzuholen. Laut "Bild" führten sie die Wiederbelebungsmaßnahmen sechs Minuten lang durch. Brian soll ihr laut Zach zudem ein Notfallmedikament gegen Überdosen verabreicht haben.

Die Einsatzkräfte übernahmen und kämpften noch lange um ihr Leben. Vergeblich: Um 14.32 Uhr wurde der "Heroes"- und "Nashville"-Star für tot erklärt, nur fünf Tage vor ihrem 37. Geburtstag.

Die Behörden stuften ihren Tod inzwischen als unbeabsichtigte Überdosis ein, unter anderem durch Fentanyl. Die US-Drogenbehörde DEA ermittelt. Panettiere hatte in den Jahren davor offen über ihren Kampf gegen die Sucht gesprochen. Sie hinterlässt eine Tochter.