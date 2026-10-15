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Hilary Swank bekommt noch ein Kind.
Hilary Swank bekommt noch ein Kind.
REUTERS/Mario Anzuoni
Wieder schwanger

Hollywood-Star Hilary Swank (52) erwartet ein Baby

Die Oscar-Preisträgerin verkündete die frohe Nachricht mit einem kreativen Instagram-Video. Das Baby soll noch heuer zur Welt kommen.
Von Heute Entertainment
15.10.2026, 09:57
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Hilary Swank wird wieder Mutter: Die 52-Jährige erwartet ihr drittes Kind mit Ehemann Philip Schneider (53).

Das Baby soll im Dezember zur Welt kommen - nicht ganz vier Jahre nach der Geburt ihrer Zwillinge Ohm und Aya.

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Die Schwangerschaft verkündete der Hollywood-Star auf kreative Art: In einem Instagram-Clip tanzt die Familie in der Dunkelheit mit Leuchtstäben.

Zunächst sind nur Philip und die Zwillinge zu sehen, die wie bunte Strichmännchen auf und ab hüpfen. Nach wenigen Sekunden stößt Hilary dazu - und setzt dabei ihren Babybauch in Szene.

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"Viele Leute haben mich gefragt, welches Projekt ich als Nächstes mache. Dieses hier erscheint im Dezember", schreibt die Schauspielerin zu dem Video, wie Gala.de berichtet.

Zweifache Oscar-Preisträgerin

Hilary Swank ist unter anderem aus Filmen wie "Million Dollar Baby" und "Boys Don't Cry" bekannt - für beide Rollen wurde sie mit dem Oscar ausgezeichnet. Im April 2023 brachte sie ihre Zwillinge zur Welt, einen Jungen und ein Mädchen.

red, 15.10.2026, 09:57
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