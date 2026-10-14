i Sarah Engels hofft, dass ihre Kinder einen anderen Karriereweg als sie selbst einschlagen. APA-Images / Action Press / AEDT "Um ehrlich zu sein, ..." Sarah Engels: Ihre Kinder sollen nicht auf die Bühne Beim ESC in Wien stand Sarah Engels vor einem Millionenpublikum. Für Alessio und Solea wünscht sie sich etwas ganz anderes. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 19:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie kennt den Applaus vor Millionen, aber auch die Kritik danach. Im Mai stand Sarah Engels (33) beim Eurovision Song Contest in Wien für Deutschland auf der Bühne. Ihren Kindern Alessio (11) und Solea (4) wünscht die Sängerin aber einen anderen Weg.

"Ich weiß, dass ich meine Kinder immer unterstützen werde, egal wohin es geht, auch beruflich", sagt sie im Bild-Podcast "May Way". Aber: "Um ehrlich zu sein, würde ich mir schon wünschen, dass es nicht unbedingt auf die Bühne geht, dass es nicht unbedingt in die Öffentlichkeit geht."

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"Ich kann sie nicht festhalten"

Verbieten will sie ihnen das aber nicht, schließlich lebt sie es ihnen jeden Tag vor. "Ich kann sie nicht festhalten, ich kann auch nichts kleinreden oder denen was ausreden, was Mama selber, was du jeden Tag machst. Genau das wäre auch Schwachsinn und das wäre auch nicht richtig."

Stattdessen setzt sie aufs Reden: "Ganz viel reden, ganz viel erzählen, ganz viel auch Erfahrung teilen aus meinem Leben und zu hoffen, dass die richtigen Werte einfach da auch ankommen."

Alessio stammt aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi (34), Solea ist die Tochter von Ehemann Julian Engels (33). Und die beiden sind von Mamas Karriere ohnehin wenig beeindruckt. "Es gibt auch Momente, da heißt es zu Hause: 'Mama, kannst du jetzt nicht mal aufhören zu singen? Das reicht jetzt auch'", erzählt sie lachend. Auch der ESC-Auftritt hat zuhause keinen großen Eindruck hinterlassen.

Am liebsten haben die Kinder ihre Mama ohnehin ganz ohne Glamour: "Die lieben mich am allermeisten, wenn ich mein Glitzerkleid ausziehe, meine Haare nach oben binde und das Make-up ab ist."