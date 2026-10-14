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Schon im vergangenen November hatte Meis ihre ersten Stunden an der Stange gezeigt.
Schon im vergangenen November hatte Meis ihre ersten Stunden an der Stange gezeigt.
APA; Instagram/sylviemeis
"Selbstbewusst und feminin"

Sylvie Meis (48) schwingt sich wieder an die Stange

Body, Stange und Luftring: Sylvie Meis zeigt auf Instagram ihr Lieblingstraining und will von ihren Fans wissen, was für Sport sie gerne machen.
Von Heute Entertainment
14.10.2026, 17:06
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Sie hat es schon wieder getan! Sylvie Meis (48) hat auf Instagram ein neues Video von ihrem Lieblingssport geteilt. Und der hat mit klassischem Fitnessstudio wenig zu tun.

Im hellen Tanzstudio mit Holzboden und großen Fenstern posiert die Moderatorin zunächst im schwarzen Body an der Poledance-Stange, mal in der Hocke, mal mit hochgestrecktem Arm. Danach wechselt sie das Outfit und das Gerät: Im dunkelbraunen Body zeigt sie sich im Luftring, der von der Decke hängt.

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Dazu schreibt sie auf Englisch: "Selbstbewusstsein sieht in Bewegung gut aus." Heute habe sie ihren Körper bewegen wollen, "nicht im Fitnessstudio, sondern so". Und das Gefühl danach war offenbar großartig: "Ich habe es geliebt, wie ich mich dabei gefühlt habe, selbstbewusst und feminin." Von ihren Fans will sie wissen: "Welche Sportarten mögt ihr?"

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Ganz neu ist die Leidenschaft nicht. Schon im vergangenen November hatte Meis ihre ersten Stunden an der Stange gezeigt. Damals gab sie zu, dass sie Poledance lange für "nichts für mich" gehalten habe, zu intensiv, zu mutig und sie selbst nicht beweglich genug. Nach dem ersten Training war alles anders: Sie habe sich "kraftvoll, weiblich und vollkommen im Einklang" mit ihrem Körper gefühlt.

red, 14.10.2026, 17:06
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