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Melody war 2025 für Spanien beim
Melody war 2025 für Spanien beim "ESC".
REUTERS/Denis Balibouse
18 Acts treten an

Trotz "ESC"-Boykott! Spanien macht dennoch Vorentscheid

Trotz ESC-Boykott: Spanien hat die Teilnehmer seines Vorentscheids bekannt gegeben. Eine Fanfavoritin vom Vorentscheid 2001 ist mit dabei.
Von Heute Entertainment
15.10.2026, 12:50
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Spanien sorgt im "ESC"-Universum für Verwirrung: Obwohl das Land den "Eurovision Song Contest" derzeit boykottiert und noch nicht entschieden hat, ob es 2027 in Bulgarien antritt, wurden nun die 18 Acts des legendären Benidorm Fests vorgestellt.

Die Acts wurden aus insgesamt 896 Bewerbungen ausgesucht – ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Unter den Teilnehmern findet sich ein prominenter Name: Merche, eine feste Größe in der spanischen Musiklandschaft.

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Wie "ESC kompakt" berichtet, ist die Sängerin eine echte Fanfavoritin. Sie nahm bereits 2001 am spanischen Vorentscheid teil. Auch Vicco, die bereits ESC-Erfahrung mitbringt, ist im Line-up vertreten.

Die 18 Teilnehmer im Überblick

Mit dabei sind unter anderem Alba Morena, Andres Koi, Bombai, Chema Rivas, dani dicostas, Fran Tuduri, Gale, Isabel Aaiun, Ladilla Rusa, Merche, Pipiolas, Polo Nandez und Sebastian Llosa, Rossa, Sara Abad, Sevs, Suzete, Tami Tamako sowie Vicco.

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Spaniens ESC-Rückkehr ungewiss

Hintergrund: Der spanische Sender RTVE boykottiert den ESC wegen der Teilnahme Israels. Der Verwaltungsrat des Senders soll demnächst final entscheiden, ob Spanien 2027 beim Wettbewerb in Burgas dabei sein wird. Mit den bevorstehenden Parlamentswahlen könnte das Thema zusätzlich politisch aufgeladen werden.

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Sollte Spanien doch noch zum ESC zurückkehren, würde der Sieger des Benidorm Fests das Land beim Wettbewerb vertreten. Fans hoffen auf ein positives Signal aus Madrid.

red, 15.10.2026, 12:50
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