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Dagi Bee hofft auf Hilfe ihrer Community.
Dagi Bee hofft auf Hilfe ihrer Community.
Instagram
"Schaden" durch zwei Männer

10.000 € Kopfgeld! Influencerin bittet alle um Hilfe

Dagi Bee sucht zwei Männer und bietet dafür 10.000 Euro Belohnung. Doch ihre Fahndung auf Instagram kommt bei der Polizei gar nicht gut an.
Von Heute Entertainment
15.10.2026, 09:43
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Dagi Bee setzt auf die Hilfe ihrer Community: Die 32-jährige Influencerin will zwei Männer ausfindig machen und setzt dafür auf die Hilfe ihrer Community. Auf Instagram veröffentlichte die YouTuberin ein Foto der beiden und versprach 10.000 Euro für Hinweise zu ihrer Identität. Ihre rund 6,5 Millionen Follower ließ sie wissen, dass die Männer ihr einen "Schaden" zugefügt hätten.

Eine Körperverletzung sei damit allerdings nicht gemeint, ihr selbst gehe es gut. Was genau vorgefallen ist, behielt sie für sich. Die Bilder habe sie bereits der Kriminalpolizei übergeben, die nun ermittelt, berichtet "RTL.de". Zugleich stellte Dagi Bee klar, dass sie weder Selbstjustiz noch öffentliche Anschuldigungen oder Spekulationen beabsichtige.

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Polizei warnt vor Fahndungsaufrufen

Mit ihrer privaten Suche stößt die 32-Jährige bei der Polizei allerdings auf Kritik. Ein Sprecher der Polizei Mettmann warnte: "Wir als Polizei warnen davor, dass man als Privatperson Fahndungsaufrufe veröffentlicht."

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In Deutschland sei dafür ein richterlicher Beschluss notwendig. Wer auf eigene Faust nach Verdächtigen suche, könne sich unter Umständen sogar strafbar machen.

Außerdem bestehe die Gefahr, dass Menschen öffentlich vorverurteilt werden. Der Fall fällt zeitlich mit einer Einbruchsmeldung aus Langenfeld südlich von Düsseldorf zusammen: Am Montag berichtete die Polizei von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

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Unbekannte sollen zwischen Donnerstag und Sonntagabend eine Terrassentür aufgehebelt und die Räume durchsucht haben. Ob es sich um Dagi Bees Zuhause handelt, ist offiziell nicht bestätigt. Auch dazu, was sie den beiden Männern konkret vorwirft, äußerte sich die Influencerin bislang nicht.

red, 15.10.2026, 09:43
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