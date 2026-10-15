i Ballermann-Sängerin Milla Pink (40) hatte einen Autounfall. Einsatzreport24 Schwerer Crash auf der A8 Ballermann-Sängerin Milla Pink mit Mercedes verunglückt Ballermann-Sängerin Milla Pink (40) krachte auf der A8 mit ihrem Mercedes in ein anderes Auto. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Von André Wilding 15.10.2026, 07:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment für Ballermann-Star Milla Pink (40)! Die Sängerin war am Dienstagabend mit ihrem Mercedes auf der deutschen Autobahn A8 unterwegs, als es bei Pforzheim zu einem heftigen Auffahrunfall kam. Zwei Autos wurden schwer beschädigt, Trümmer lagen auf der Fahrbahn. Die Musikerin sprach anschließend von einem Schutzengel.

Mercedes kracht in anderes Auto

Die 40-Jährige, die unter anderem im Megapark auf Mallorca auftritt, war am Dienstagabend auf der A8 bei Pforzheim unterwegs.

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Vor ihr musste eine 30-jährige Autofahrerin in ihrem Daihatsu abbremsen. Milla Pink bemerkte das laut Polizei zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes auf das Fahrzeug auf.

Polizeisprecher Benjamin Kurz (47) schildert den Unfallhergang: "Die Mercedes-Fahrerin krachte der anderen Unfallbeteiligten ins Heck. Der Daihatsu drehte sich und schleuderte in die Leitplanke."

Durch die Wucht des Zusammenstoßes lösten die Airbags aus. Auf der Autobahn verteilten sich Fahrzeugteile.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden

Zeugen verständigten nach dem Unfall die Polizei und den Rettungsdienst. Zunächst war unklar, ob die beiden Autofahrerinnen verletzt worden waren.

Dann gab es Entwarnung. "Entgegen ersten Befürchtungen gab es keine Verletzten", erklärte der Polizeisprecher gegenüber der BILD.

Milla Pink meldete sich nach dem Unfall bei ihren Fans. Instagram / Screenshot / Milla Pink

Die Fahrzeuge waren allerdings so stark beschädigt, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten. Ein Abschleppdienst musste sowohl den Mercedes als auch den Daihatsu abtransportieren.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Gegen Milla Pink wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Sängerin meldet sich nach Unfall bei Fans

Am Mittwoch wandte sich die 40-Jährige über Instagram an ihre Anhänger. Dabei machte sie deutlich, dass sie den Zusammenstoß erst einmal verarbeiten müsse.

"Ich hatte einen Auto-Unfall. Es geht mir okay, aber ich muss erstmal klarkommen. Manchmal hat man Schutzengel bei sich, so wie ich gestern."

Weitere Einzelheiten zum Unfall wollte die Musikerin auf Anfrage von BILD nicht bekannt geben.

Millionen hören ihre Ballermann-Hits

Milla Pink heißt mit bürgerlichem Namen Silke und ist vor allem durch ihre Auftritte auf Mallorca bekannt.

Vor zwei Jahren wurde sie beim Ballermann Award als "Senkrechtstarterin des Jahres" ausgezeichnet.

Ihr bislang erfolgreichster Song "Auf dem Besen an den Tresen" wurde auf Spotify mehr als 18 Millionen Mal abgespielt. Auf YouTube kommt der Titel auf rund sieben Millionen Aufrufe.

Zu ihren weiteren Liedern gehören "Mama Mallorca" und "3 Promille auf dem Fußballplatz".

Unfall nur wenige Kilometer von Zuhause entfernt

Der Zusammenstoß ereignete sich unweit ihres Wohnortes.

Milla Pink lebt in Heimsheim im deutschen Enzkreis, nur rund sieben Kilometer von der Unfallstelle entfernt.

Die Bilder des Tages i ?

Während beide Unfallautos abgeschleppt werden mussten, kamen die Sängerin und die 30-jährige Daihatsu-Lenkerin ohne Verletzungen davon.