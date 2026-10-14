i Amira Aly lässt ihr Haus bereits Mitte Oktober in ein Weihnachtswunderland verwandeln. APA-Images / Action Press / Christopher Tamcke Weihnachten im Oktober Amira Aly stellt hochschwanger Christbaum auf Die hochschwangere Moderatorin lässt sich im Oktober bereits den Weihnachtsbaum schmücken. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während die meisten noch Kürbisse schnitzen, duftet es bei Amira Aly (34) schon nach Zimt und Tannengrün. Die Moderatorin lässt ihr Haus bereits Mitte Oktober in ein Weihnachtswunderland verwandeln.

"Ich habe mir einfach Hilfe geholt dieses Jahr, denn ich möchte, dass es perfekt wird", erklärt sie ihren Followern. Da sie im neunten Monat schwanger ist, hat sie sich professionelle Unterstützung ins Haus geholt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Grund für den frühen Start ist simpel: Aly möchte vor der Geburt ihres Babys alles fertig dekoriert haben. "Überlegt mal, wie schnell der Oktober dann jetzt schon wieder vorbei ist. Dann ist es ja schon November", so die werdende Mutter.

Für Amira ist es das dritte Kind, für ihren Partner Christian Dueren (36) das erste gemeinsame Baby. Das Paar erwartet ein Mädchen. Der Name steht bereits fest, wird aber nicht öffentlich gemacht, wie auch bei ihren beiden Söhnen aus der Ehe mit Oliver Pocher.

Ihre Liebe zu opulenten Festtagen ist bekannt: Schon im vergangenen Jahr ließ sie einen über vier Meter hohen Tannenbaum in ihrem 400 Quadratmeter großen Haus aufstellen. 24 Kisten Christbaumschmuck kamen damals zum Einsatz.

Wenn Christian und sie in wenigen Wochen ihr Baby begrüßen, ist die Weihnachtsdeko also längst erledigt. So kann die Familie die Adventszeit in Ruhe genießen, ganz ohne Stress kurz vor dem Fest.