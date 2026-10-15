i ? "Wenn ich wen absägen könnte" Simone Lugner sorgt im Forsthaus Rampensau für Eklat Während die Promi-Paare im Forsthaus Rampensau über Simone Lugners Absichten grübeln, freut sich die Society-Größe über ihre erfolgreiche Taktik. Von André Wilding 15.10.2026, 08:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rätselraten um Simone Lugner auf der Kärntner Alm: Nach dem ersten Kennenlernen taut das Eis zwischen den Promi-Paaren auf. Doch während die einen auf der Terrasse feiern, zieht sich eine in die Küche zurück: Simone Lugner.

Damit sorgt sie für Aufsehen. "Die Frage ist, ist sie introvertiert oder fühlt sie sich unwohl", stellt Beverly in den Raum. "Ich glaube, sie ist recht genervt", meint Comedian Butti. Phillip beschreibt sie als "eigen" und Teamkollege Rafael gesteht kurzen Prozess zu machen: "Wenn ich jetzt wen absägen könnte, dann wär’s leider die Simone."

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"Dass die ein Team bilden, ist ganz eigenartig für mich"

Team-Partner & Zirkusdirektor Alexander Schneller hingegen kommt richtig gut in der Almhütte an. "Alex ist so lieb", gesteht Butti und Freundin Sophie setzt fort: "Den will ich eigentlich nicht missen." Er macht für Kaffee für die gesamte Belegschaft, komplimentiert die Outfits der Mitbewohner:innen oder sorgt für jede Menge Unterhaltung durch Jonglier-Einlagen. Ja, da werden sogar Gurken, Kochlöffel oder Mezzo Mix-Flaschen durch die Luft geschleudert. Ein schlauer Schachzug von Simone Lugner?

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"Das war mein Ziel, warum ich ihn mitnehmen wollte, weil ich mir gedacht hab‘, er ist ein bisschen ganz anders als ich." Ihre Meinung ist klar: "Er wird gemocht und deswegen wählt uns keiner am Anfang gleich raus." Auch Alexander möchte nicht als erster abgesägt werden und die Hütte verlassen. Doch er hat Sorge: "Bevor der Zirkusdirektor die Peitsche schwingt, hauen wir ihn aus dem Zelt."

Ebenso Angst vor dem Rauswurf hat Musikerin Ebru. Sie zieht sich mit ihrer Julia in die Sauna zurück. Ebru ist der Meinung, da sind "zu viele Leute, die sich zu gut verstehen" und befürchtet einige Sägeblätter zu kassieren. Partnerin Julia hingegen ist entsetzt: "Ich hab' da null Verständnis für das. […] Es gibt überhaupt keine Begründung."

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"Ringe-Reiher, dreckiger Dreier"

Außerdem gibt’s ja immer noch die unausgesprochene Regenbogen-Allianz zwischen ihnen und Philisha & Shira. Das erste Große Absägen wird spannend wie selten zuvor.



Einfluss auf das erste große Absägen hat natürlich auch das erste Spiel "Ringe-Reiher, dreckiger Dreier", das in Gruppen gespielt wird. In Dreier-Gruppen treten die Teams gegeneinander an, wer gewinnt ist vorm Rauswurf geschützt. Der Ehrgeiz ist geweckt, doch die Aufgabe schmutzig und die Quizfragen gefinkelt.

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Wer findet am schnellsten die roten Ringe im Schlammbecken und kann Fragen, wie "Was davon ist eine Beere? A) Erdbeere, B) Himbeere, C) Banane" richtig beantworten? Wer hat die Lösung für diese Rechnung: 12 – 2 x 3 + 6 = ___ A) 24, B) 72, C) 12?

"Forsthaus Rampensau" am Freitag um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV