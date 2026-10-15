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Celine Dion bekommt eine eigene Barbie.
Celine Dion bekommt eine eigene Barbie.
Mattel
Mit Kette aus Kultfilm

Musik-Ikone wird zur Barbie! Erkennst du, wer es ist?

Nach Miley Cyrus und Lenny Kravitz bekommt ein weiterer Musikstar eine eigene Barbie. Ein Detail an der Puppe dürfte Fans sofort bekannt vorkommen!
Von Heute Entertainment
15.10.2026, 12:22
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Nach Stars wie Miley Cyrus und Lenny Kravitz bekommt nun eine weitere Weltberühmtheit ihre eigene Sammlerfigur. Vor allem ein kleines Detail verrät, wer dahintersteckt: die Halskette!

Sie erinnert an das legendäre blaue Herzcollier "Heart of the Ocean" aus dem Film "Titanic" (1997). Spätestens beim Blick auf den dazu passenden Song "My Heart Will Go On" dürfte es bei vielen Klick machen: Die Puppe ist der kanadischen Sängerin Céline Dion gewidmet.

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Lenny Kravitz hat jetzt seine eigene Barbie-Puppe

Ihr Look ist von einem ihrer berühmtesten Auftritte inspiriert, bei dem sie den Welthit 1998 bei einer Preisverleihung performte. Mit mehr als 250 Millionen verkauften Alben und über 75 internationalen Auszeichnungen zählt Dion zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Musikgeschichte.

"Es ist eine große Ehre, mit einer Puppe, die von einem der bedeutendsten Momente meiner Karriere inspiriert ist, Teil der Barbie Geschichte zu werden. Ich hoffe, dass diese Puppe alle Menschen dazu ermutigt, sich selbstbewusst auszudrücken, ihre Träume zu verfolgen und an die Kraft ihrer eigenen Stimme zu glauben", sagt die Sängerin, Unternehmerin und Philanthropin.

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Auch andere Musik-Stars haben eigene Barbie

Mit der Barbie-Signature-Kollektion ehrt Mattel bekannte Persönlichkeiten aus Musik, Mode und Kultur, die mit ihren Leistungen neue Maßstäbe gesetzt haben.

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Die neue Figur reiht sich in eine prominente Sammlung ein: Whitney Houston, Tina Turner, Kylie Minogue, Miley Cyrus, Stevie Nicks und Gloria Estefan wurden ebenfalls bereits mit eigenen Barbie-Puppen verewigt. Auch Helene Fischer durfte sich über eine eigene Barbie freuen.

Riesige Ehre: Helene Fischer wird zur Barbie

Wer sich das Sammlerstück sichern möchte, kann ab dem 14. Oktober 2026 zugreifen. Der Verkaufspreis liegt bei 77,99 Euro.

red, 15.10.2026, 12:22
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