i Gabalier ist wieder auf Tour. IMAGO/pictureteam Andreas plötzlich emotional Erst Tränen, dann Bier-Beichte! Gabalier packt aus Bei Andreas Gabalier flossen bei den Proben die Tränen. In Berlin packte der Sänger aber auch eine lustige Bier-Geschichte aus seiner Jugend aus. Von Heute Entertainment 15.10.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Andreas Gabalier (41) kamen bei den Proben seiner aktuellen Tour die Tränen – und das, obwohl die Musiker seine Texte gar nicht verstehen. Zum Auftakt seiner besonderen Jubiläumstour in Berlin verriet der "Volks-Rock’n’Roller" gegenüber "Bild", wie eng ihn die Zusammenarbeit mit einem elfköpfigen Streichorchester aus Tschechien verbindet.

"Schon bei den Proben hatten wir oft Tränen in den Augen, weil wir diese sehr tiefe Beziehung untereinander gespürt haben", erzählte der Sänger. Zum zehnjährigen Jubiläum seines legendären MTV-Unplugged-Auftritts setzt Gabalier diesmal auf intime Konzerte in Opernhäusern und Konzertsälen statt auf große Arenen.

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Beim Auftakt im Berliner Punch Line Club feierten rund 2.000 Fans den Musiker. "Es ist ein schönes, handgemachtes Abendprogramm auf hohem musikalischem Niveau", erklärte er.

Auf der Bühne stehen neben den Streichern natürlich auch seine Band und zahlreiche bekannte Hits. Insgesamt sind 21 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant, die Tour läuft bis zum 25. November 2026.

"Hat damals überhaupt nicht geschmeckt"

Nach den emotionalen Einblicken wurde es dann deutlich lockerer: Gabalier plauderte über seine ganz persönliche Bier-Geschichte und seinen Bezug zu Tschechien. Wie die "Bild" weiter berichtet, verbrachte er als Teenager im Rahmen eines Schüleraustauschs zwei Wochen im tschechischen Budweis – und trank sein erstes Bier. Begeistert war er damals allerdings nicht.

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"Ich habe mit 13 in Budweis mein erstes Bier getrunken. Das hat damals überhaupt nicht geschmeckt, aber man hat in Budweis dieses legendäre Bier einfach trinken müssen", erinnerte er sich.

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In Berlin klang das schon anders: "Von Wasser kann ich meinen Durst nicht stillen. Vielleicht gibt es eine eisgekühlte Hopfenkaltschale?", hieß es von ihm frech, woraufhin ihm prompt ein kühles Bier gereicht wurde.