i Sänger Andreas Gabalier spricht darüber, was ihm dabei hilft, mental die Balance zu halten. IMAGO/Harald Deubert Volks-Rock'n'Roller ganz offen Nach 4 Jahren "Supergau": Gabalier zurück im Leben Vier Jahre "Supergau" und eine Tour, die an ihre Grenzen ging: Andreas Gabalier und Esther Graf sprechen offen über die Schattenseiten des Erfolgs. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 10:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nashville, Mannheim, Berlin - nach vier Jahren Vollgas erlaubt sich Andreas Gabalier jetzt bewusst etwas, das in seinem "Volks-Rock'n'Roller"-Leben schnell zu kurz kommt: Der ganz normale Alltag. Im ORF-Podcast "The Fast And The Fröhlich" spricht der Sänger darüber, was ihm dabei hilft, mental die Balance zu halten.

Seit dem 10. Jänner hat er sich zum ersten Mal seit dem Corona Lockdown wieder intensiv dem Songwriting gewidmet. Viel Zeit im Studio, neue Lieder und Reisen standen auf dem Programm. Gleichzeitig blieb aber auch Platz für Zeit zu Hause, seine Familie, seine Patenkinder und Gartenpflege.

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BILDERGALERIE: Andreas Gabalier - sein Leben in Bildern i ?

"Einfach ein kleines Stück normales Leben habe ich mal wieder zugelassen nach dem Supergau der letzten 4 Jahre", so Gabalier. Gerade die ruhigeren Phasen – die Zeit mit der Familie, der Sport und die Kreativität – zwischen seinen Terminen sind für ihn "das Um und Auf" und ein notwendiger Ausgleich.

Wie dringend solche Pausen sein können, zeigt auch Esther Graf. Die Sängerin erzählt offen von einer Tour im vergangenen Jahr, bei der ihr Körper irgendwann nicht mehr mitspielte. Täglich stand die Frage im Raum, ob die nächste Show überhaupt stattfinden kann.

"Ich hab das Wichtige aus den Augen verloren - und zwar, dass es Spaß machen sollte. Und da hat es keinen Spaß mehr gemacht, weil es mir körperlich nicht mehr gut ging," erzählt die 28-Jährige im ORF-Talk.

Heute will sie deshalb besser auf die eigene Gesundheit achten und denkt auch über professionelle Unterstützung nach. Denn Graf erlebt in ihrer Branche, wie viele mit ähnlichen Problemen kämpfen - während nach außen alles glänzt, schaut es dahinter oft anders aus: "Sehr viele strugglen mit ihrer mentalen Gesundheit. Und jeder hat Angst vor dem großen Burnout."