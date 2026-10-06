i Arabella Kiesbauer verrät ihr persönliches Liebesgeheimnis Andreas Tischler / Vienna Press TV-Kupplerin packt aus Arabella Kiesbauer: Fremdgehen ist kein Scheidungsgrund Bei "Bauer sucht Frau" bringt Arabella Kiesbauer andere vor den Traualtar – doch wie hält sie selbst ihre Ehe seit über 20 Jahren zusammen? Von Heute Entertainment 06.10.2026, 13:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Jahren ist Arabella Kiesbauer als Liebes-Amor im Einsatz: Bei "Bauer sucht Frau" hilft sie alleinstehenden Landwirten dabei, die große Liebe zu finden. Sie kennt sich also bestens mit Beziehungen und großen Gefühlen aus. Bei "Style Up Your Life – Der Talk" mit Adi Weiss und Michael Lameraner verrät sie jetzt ihr persönliches Geheimnis hinter einer erfolgreichen Ehe.

Zunächst erzählt Kiesbauer, welche Schlagzeile sie über sich keinesfalls über sich lesen möchte: "Scheidung." Seit mehr als 20 Jahren ist die Moderatorin mit ihrem Mann Florens Eblinger verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Kinder. Und an ein Ehe-Aus denkt sie nicht: "Das wird nicht passieren."

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Arabella Kiesbauer – die schönsten Bilder i ?

Betrügen ist kein Trennungsgrund

Dass eine Ehe aber auch dann nicht zwangsläufig vor dem Aus steht, wenn einer fremdgeht, macht sie kurz darauf deutlich. "Wenn mein Mann mich betrügen würde, wäre das für mich kein Grund, mich deswegen scheiden zu lassen", stellt sie klar.

Für Kiesbauer wäre ein Seitensprung also nicht automatisch der Punkt, an dem alles vorbei ist. Vielmehr würde die Moderatorin wissen wollen, warum es überhaupt so weit gekommen ist. "Irgendwas ist in der Beziehung schiefgelaufen und was ist es? Und wie können wir daran arbeiten, was müssen wir verändern?", erklärt sie.

Kiesbauers Geheimnis einer langjährigen Ehe

Dass das nicht immer einfach ist, stellt die Moderatorin genauso klar: "Es ist auch nicht immer alles rosig, natürlich", sagt sie. Gerade deshalb liegt für sie das Geheimnis hinter einer langfristigen Beziehung darin "dass man nicht gleich das Handtuch wirft, wenn irgendwas passiert."

Lachend kommt sie schließlich augenzwinkernd zurück zur Ursprungsfrage: "Das ist die Schlagzeile morgen: Arabella Kiesbauer – fremdgehen ist ein Muss!"