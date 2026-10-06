i Christina "Mausi" Lugner und Richard Lugner waren auch nach ihrer Scheidung ein gutes Team. Andreas Tischler / Vienna Press "Richard Lugner Platz" "Mausi" sicher: So hätte Richard Lugner darauf reagiert Richard Lugner bekommt in Döbling seinen eigenen Platz und Christina "Mausi" Lugner kann sich seine Reaktion ganz genau vorstellen. Von Romina Colerus 06.10.2026, 11:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nachdem Anna und Christian Sinemus angekündigt haben, im Schanigarten ihres Lokals "Sinemus" in Wien-Döbling einen privaten "Richard Lugner Platz" einzurichten, meldet sich nun auch "Mausi" zu Wort.

Für sie hätte diese Form der Erinnerung viel besser zu Richard gepasst als ein nüchterner Platz irgendwo in der Stadt. "Ich finde, ein Platz im Schanigarten passt zu Richard ohnehin viel besser als irgendein steinerner Platz mit drei Tauben und einem Parkverbotsschild."

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Bildstrecke: Das war Richard Lugner i ?

Und sie ist sich ziemlich sicher, wie ihr verstorbener Ex-Mann auf die Aktion reagiert hätte. "Richard hätte seine Freude daran gehabt und wahrscheinlich sofort einen VIP-Tisch reserviert."

Anna und Christian Sinemus Privat

Platz wird am 11. Oktober feierlich enthüllt

Auch an der Stadt Wien spart "Mausi" nicht mit einem Seitenhieb. "Wenn die Stadt Wien meint, für einen Richard-Lugner-Platz sei kein Platz, dann machen wir eben selbst einen. Und zwar dort, wo es viel gemütlicher ist. Bei einem guten Glas Wein, einem Schnitzel und hoffentlich ganz viel Sonne."

Für sie zählt am Ende vor allem eines, dass der Name Lugner bleibt. "Vielleicht entdeckt ja irgendwann auch die Stadt Wien, dass man einem Original wie Richard nicht unbedingt einen großen Platz schenken muss. Hauptsache, man gibt ihm einen Namen, der bleibt."

Der private "Richard Lugner Platz" soll am 11. Oktober, an Mörtels Geburtstag, enthüllt werden. Auch Lugners Tochter Jacqueline und ihr Ehemann Leo haben der Aktion ihr Go gegeben.