i Jazz Gitti mit Comedy-Creator und Influencer "Say Martin" Monika FELLNER "Forsthaus"-Watchparty Nach Strahlentherapie: Jazz Gitti feiert wieder Bei der "Forsthaus Rampensau"-Watchparty in der Wiener Urania feierte die 80-Jährige gemeinsam mit zahlreichen Reality-Stars. Von Romina Colerus 06.10.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst vor wenigen Tagen konnte Jazz Gitti erleichtert verkünden, dass sie ihre Strahlentherapie beendet hat. Nach der Entfernung eines Merkelzellkarzinoms am rechten Ellbogen und einer späteren Hauttransplantation musste sich die Sängerin wochenlang täglichen Bestrahlungen unterziehen. Die Therapie habe sie stark ermüdet, erzählte sie zuletzt. Nun steht noch die Heiltherapie an.

Umso schöner der Auftritt bei der großen Watchparty zur fünften Staffel von "Forsthaus Rampensau". Dort mischte sich Gitti wieder unter die Gäste und genoss den Abend in der Urania.

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"Forsthaus Rampensau"-Watchparty i ?

Und, wie könnte es anders sein, traf sie auf jede Menge bekannte Reality-Gesichter. Mit dabei waren unter anderem Tara Tabitha, Lugner-Ex Bahati Venus und "Wildsau" Lydia.

Alle Teilnehmer warfen einen ersten Blick auf TV-Show

Natürlich ließ sich auch der komplette neue "Forsthaus"-Cast blicken. Beverly und Elsa, Susi und Norbert, Simone Lugner und Alexander, Philisha Conditioner und Shira, Butti und Sophie, Phillip und Rafael, Julia und Ebru, Peter und Alisa, Lisa und Geri, Krappi und Vanessa sowie Julian und Tom.

Für Jazz Gitti war der Abend damit auch ein kleines Stück Rückkehr in den normalen Alltag. Denn obwohl die Behandlung viel Kraft gekostet hat, zog sie sich auch in den vergangenen Monaten nie ganz zurück und stand immer wieder auf der Bühne oder zeigte sich bei Veranstaltungen.

"Forsthaus Rampensau" 2026 - die Kandidaten i ?

Am 9. Oktober startet die neue Staffel schließlich offiziell auf JOYN und ATV. Bis dahin dürfte nach der Watchparty jedenfalls schon reichlich Gesprächsstoff vorhanden sein.