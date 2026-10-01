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Jazz Gitti hat die Strahlentherapie endlich hinter sich
Jazz Gitti hat die Strahlentherapie endlich hinter sich
Andreas Tischler / Vienna Press
Wie es jetzt weiter geht

Strahlentherapie geschafft! Jazz Gitti kann Aufatmen

Nach harten Monaten seit ihrer Krebs-Diagnose hat Jazz Gitti gute Nachrichten: Die Strahlentherapie ist vorbei. Jetzt verrät sie, wie es weitergeht.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
01.10.2026, 13:15
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Auch wenn man der wie gewohnt gut gelaunten Sängerin auf der Bühne nichts anmerkte – Jazz Gitti hat harte Monate hinter sich. Im Mai wurde bei ihr ein Merkelzellkarzinom, eine aggressive Form von Hautkrebs, am rechten Ellenbogen entfernt. Später musste sie sich zusätzlich einer Hauttransplantation unterziehen, bevor es mit der Bestrahlungstherapie losging.

Mehrere Wochen musste Jazz Gitti dafür wieder und wieder ins Krankenhaus. Ein sehr kräftezehrender Prozess für die 80-Jährige. "Die Therapie macht mich sehr müde," berichtete sie vor einigen Wochen auf Social Media.

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Strahlentherapie geschafft - wie es jetzt weiter geht

Doch jetzt teilt Jazz Gitti freudige Nachrichten: Sie hat die Strahlentherapie beendet – und damit liegt ein weiterer großer Schritt hinter der Kultsängerin. Ganz vorbei ist die Behandlung allerdings noch nicht. "Jetzt kommt die Heiltherapie", erzählt sie auf Instagram.

Dass sie von den ständigen Terminen und Krankenhausbesuchen langsam genug hat, gibt sie offen zu: "Es nervt mich schon." Doch trotz der Erschöpfung überwiegt die Dankbarkeit: "Aber ich bin froh, dass es das gibt."

red,01.10.2026, 13:15
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