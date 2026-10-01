i Alfons Haider, Sabine König, Sylvia Kovacek und Roman Hagara bei der Vernissage Katharina Schiffl VIP-Auflauf für Künstlerin "Bravo!": Alfons Haider feiert besonderen Kunstabend Mehr als 100 Gäste und zahlreiche außergewöhnliche Motive: Bei der Vernissage von Sabine König trafen Kunst und Society aufeinander. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 12:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Künstlerin Sabine König zeigte in der Galerie Sylvia Kovacek, was passiert, wenn Malerei, Fotografie und ihre große Liebe zur Natur aufeinandertreffen. Die gebürtige Vorarlbergerin arbeitet heute im Burgenland und probiert sich dort immer wieder an neuen Techniken aus. Das Ergebnis: Werke, in denen vor allem Tiere und Naturmotive eine zentrale Rolle spielen.

Für den prominenten Startschuss der neuen Ausstellung "GO WILD" sorgte Alfons Haider. Der Entertainer kennt König und ihre Arbeiten bereits seit vielen Jahren und war selbst schon mehrmals in ihrem Atelier zu Gast. Bereits 2013 moderierte er ihre "Elephants Edition" im Tiergarten Schönbrunn.

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Vernissage Sabine König "GO WILD" i ?

Umso größer war für ihn die Freude, nun wieder vor ihren Arbeiten zu stehen. "Ich bestaune die große Entwicklung, die diese Künstlerin seither durchgemacht hat. Bravo", schwärmte er bei der Eröffnung.

Unter den Gästen fanden sich zahlreiche bekannte Namen: Sowohl Toni Polster mit Ehefrau Birgit also auch Medienmanager Hans Mahr ließen sich das Event nicht entgehen. Auch Sabine Königs Ehemann Roman Hagara, mehrfacher Segel-Olympiasieger, war dabei. Gemeinsam mit mehr als 100 Gästen wurde anschließend bei Wein und kleinen Schmankerln auf die neuen Werke angestoßen.