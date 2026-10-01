i Robert Kratkys Biografie ist jetzt im Handel erhältlich Barbara Wirl; Wirl Photo; Instagram Ö3-Exit, Liebe, Vergangenheit Kratky erzählte alles: Jetzt folgt das klare Fan-Urteil Er hat sich zurückgezogen, Interviews gibt er keine – dafür ließ Robert Kratky in seiner Biografie umso tiefer blicken. Jetzt urteilten die Fans. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 10:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Robert Kratky (53) wollte nach seinem überraschenden Ö3-Aus seine Ruhe. Keine große Interviewtour, kein Comeback –einzig und allein ein Buch soll seine Geschichte ein für alle Mal erzählen. Eine Woche ist es jetzt her, seit "Kratky - Die Biografie" erschienen ist.

Darin beantwortete Kratky gemeinsam mit Journalistin Heike Kossdorff jene Fragen, für die seine Fans jahrelang brannten. Er gibt private Einblicke in seinen Aufstieg zur Kultstimme des Ö3-Weckers, die Schattenseiten seines Traumberufs – und die Gründe für seinen überraschenden Abschied vom Radio.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Robert Kratky öffnet Privatalbum i ?

Er zog blank, legte alles offen - und die Leser scheinen zugegriffen zu haben. Denn, wie Kratky augenzwinkernd sagt, seine Kritiker müssen "jetzt ganz arg stark sein". Der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels hat die aktuelle Bestsellerliste veröffentlicht.

"Kratky - Die Biografie" mischt ganz vorne mit

"Kratky - Die Biografie" ist nach nur einer Verkaufswoche direkt in die Top 10 eingestiegen. "Von null auf Platz zwei", freut sich der 53-Jährige und fügt hinzu: "Danke! An euch alle – und mein spezieller Dank auch an die Buchhändlerinnen & Buchhändler in ganz Österreich".

Robert Kratky hat sein Leben offengelegt, über die schwierigsten Kapitel gesprochen und auch seinen Abschied von Ö3 zum Thema gemacht. Jetzt gibt es dafür eine erste, ziemlich deutliche Antwort: Die Leser wollen seine Geschichte offenbar hören.