i Robert Kratky musste am Anfang seiner Karriere jeden Schilling umdrehen. Andreas Tischler / Vienna Press Ö3-Star packt aus Kratky sammelte Kleingeld aus Sofaritze für Essen In seiner Biografie "Kratky" erzählt der 53-Jährige jetzt, wie knapp das Geld in seinen ersten Ö3-Jahren wirklich war. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von wegen Promi-Leben von der ersten Sekunde an! Als Robert Kratky (53) bei Ö3 anfing, war finanziell offenbar ziemliche Ebbe angesagt. So knapp, dass er zeitweise nicht einmal wusste, wie er sich etwas zu essen leisten sollte. Wie knapp er bei Kasse war, erzählt er nun offen in seiner Biografie, die am 22. September erschienen ist.

In seiner WG griff der Moderator deshalb zu einer eher ungewöhnlichen Methode. Er suchte nach verlorenen Schilling-Münzen in den Sofaritzen seines Mitbewohners. Mit dem zusammengesammelten Kleingeld ging es dann zum Schwedenplatz, wo sich Kratky einen günstigen Hotdog kaufte.

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Robert Kratky öffnet Privatalbum i ?

Besonders bitter, nach außen ließ er sich die Geldnot nicht anmerken. Seiner Mutter erzählte er damals sogar, dass er eh gut verdiene. Tatsächlich war von Luxus aber keine Spur.

Gerade diese Episode seines Lebens zeigt, wie hart der Weg für Kratky an die Spitze wirklich war. Aus dem Mann, der einst Münzen aus dem Sofa fischte, wurde später einer der erfolgreichsten Radio-Moderatoren Österreichs.