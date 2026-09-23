i Arnold Schwarzenegger mit Partnerin Heather Mills auf der Münchner Wiesn APA-Images / dpa / Felix Hörhager Mit Freundin Heather Mills "Ich liebe es": Schwarzenegger heizt auf der Wiesn ein Er ist zurück! Arnold Schwarzenegger machte am Dienstagabend - gemeinsam mit Partnerin Heather Mills - das Münchner Oktoberfest unsicher. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Arnold Schwarzenegger (79) und das Oktoberfest – diese Verbindung hat mittlerweile Tradition. Auch am Dienstagabend zog es den gebürtigen Steirer wieder auf die Münchner Wiesn. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Heather Mills kam der Steirer "Terminator" am Dienstagabend ins "Marstall-Festzelt".

Noch bevor Schwarzenegger überhaupt im Zelt angekommen war, wurde er schon um Fotos gebeten. Selbst die Polizisten, die vor Ort für Sicherheit sorgten, wollten den Hollywoodstar nicht einfach vorbeiziehen lassen.

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Arnold Schwarzenegger: Die besten Bilder i ?

Im "Marstall" dauerte es dann nicht lange, bis Schwarzenegger selbst zum Mikrofon griff: Bevor er traditionell bei "Steirermen san very good" zum Taktstock griff und den Wiesn-Hit selbst vor der begeisterten Menge dirigierte, fand der 79-Jährige ein paar Worte für die Besucher auf der Theresienwiese.

"Heute bin ich wieder sehr glücklich beim Marstall zu sein - das beste Zelt vom Oktoberfest," rief "Arnie" in die Menge.

"I'll be back"

Und er machte ganz klar: Das war nicht sein letzter Wiesn-Besuch: "Ich liebe es, jedes Jahr zurückzukommen," schwärmte er und beendete seine Ansprache: "Und jedes Jahr wenn ich hier wieder weggehe von München sage ich 'I'll be back'”.