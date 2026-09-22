i Leona König Andreas Tischler / Vienna Press "Fühle mich jünger & frischer" Kaum zu erkennen: Totale Typveränderung für Leona König Na da schau her, "Goldene Note"-Moderatorin Leona König macht Schluss mit ihren braunen Haaren und leuchtet nun in Blond. Von Romina Colerus 22.09.2026, 12:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für eine Typveränderung! "Goldene Note"-Moderatorin Leona König sorgt auf der Wiesn mit einem komplett neuen Look für Aufsehen. Ihre dunkleren Haare sind Geschichte, jetzt trägt sie Blond.

Für ihren Wiesn-Auftritt hat die Moderatorin ihren Look ordentlich verändert und zeigt sich mit langer, heller Mähne und großen Wellen. "Ich habe schon länger mit dem Look sympathisiert und mich jetzt endlich getraut", strahlt sie im Gespräch mit "Heute".

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Leona König strahlt in Blond zVg

König setzt ihre neue Haarfarbe gleich gekonnt in Szene. Zum blonden Look trägt sie ein bordeauxrotes Dirndl von Kinga Mathe mit Samt-Oberteil und schimmernden Details und macht damit die Typveränderung perfekt. "Ich fühle mich irgendwie jünger und frischer."

Der neue Look ist keine spontane, kurzfristige Laune, wie König erzählt: "Ich will auch so die neue, siebte Staffel der 'Goldenen Note' moderieren. Ich bin sehr glücklich so." Übrigens, die Dreharbeiten starten bereits diese Woche.