i JJ schickst seine neue Single "Not Afraid" ins Rennen RAW SOULS Neuer Song ist Liebeserklärung JJ privat: "Bin seit eineinhalb Jahren in Beziehung" Mit "Not Afraid" zeigt JJ eine neue musikalische Seite. Mit "Heute" sprach er über die Liebe, alte Zweifel und eine heimliche Schwäche ... Von Romina Colerus 22.09.2026, 09:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In "Not Afraid" singt JJ (25) über eine Beziehung, die sich zum ersten Mal ganz selbstverständlich und richtig anfühlt. Viel davon kommt direkt aus seinem eigenen Leben. "Ja, könnte man so sagen. Ich bin seit anderthalb Jahren in einer Beziehung und wirklich sehr glücklich", wird der ehemalige ESC-Gewinner ungewöhnlich privat im Gespräch mit "Heute".

Die Liebe habe bei Johannes Pietsch, wie JJ mit bürgerlichem Namen heißt, einiges verändert. "Ich fühle mich so frei wie vorher noch nie. Das auch hat damit zu tun, dass ich Vergangenes besser hinter mir lassen kann." Die große Liebeserklärung im Song – "I’m not afraid to die, I’m just scared to live another minute without your heartbeat next to mine" ("Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst davor, noch eine Minute ohne deinen Herzschlag neben meinem zu leben") – bezeichnet er selbst als seine bisher persönlichste.

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ESC-Sieger JJ bei Rückkehr nach Wien von Hunderten Fans empfangen i ?

Auch musikalisch schlägt der Wiener mit "Not Afraid" eine neue Richtung ein. Elektronischer Pop und Dance stehen deutlich stärker im Mittelpunkt. Für JJ selbst allerdings keine große Überraschung. "Wer würde zum Beispiel glauben, dass sich auf meiner Lieblingsplaylist fast ausschließlich EDM und Dance-Pop befindet? Oder besonders viele Songs aus den 90ern sind. Stichwort 'Eurodance', liebe ich!"

Die neue Leichtigkeit kommt nicht von ungefähr. Gerade zu Beginn seiner Ausbildung zum Opernsänger kämpfte Pietsch mit Selbstzweifeln und der Sorge, mit seiner außergewöhnlich hohen Stimme "zu viel" zu sein. Heute sagt er: "Jetzt bin ich mir viel sicherer mit dem Weg den ich gehe und vertraue mir selbst mehr."

Und genau diese Entwicklung möchte JJ auch musikalisch zeigen. Festlegen lassen will er sich jedenfalls nicht. "Ich gebe sehr viel von mir selbst in meine Musik und muss mich nicht verstellen."