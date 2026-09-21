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Simone Lugner, Jazz Gitti und Cosmó machen gemeinsame Sache
Simone Lugner, Jazz Gitti und Cosmó machen gemeinsame Sache
Florian Albert
Unerwartetes Trio

Lugner, Jazz Gitti und Cosmó machen gemeinsame Sache

Ungewohnter Look für Simone Lugner, Jazz Gitti und Cosmó: Die 3 posierten gemeinsam im Apothekerkittel auf dem roten Teppich – mit besonderem Grund.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
21.09.2026, 14:38
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Wer beim Anblick des Fotos meint, Society-Lady Simone Lugner, Kultsängerin Jazz Gitti und ESC-Star Cosmó hätten kurzerhand den Beruf gewechselt, liegt falsch. Was die drei in dieser ungewöhnlichen Besetzung zusammenbrachte, war eine Aktion des Österreichischen Apothekerverbands im Donauzentrum.

Dort konnten Besucher selbst in den Apothekermantel schlüpfen, über den roten Teppich laufen und sich fotografieren lassen. Auch Simone, Jazz Gitti und Cosmó machten mit und posierten gemeinsam im weißen Kittel vor der Kamera.

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Hinter der Aktion steckt die Kampagne "Passt zu mir!". Damit möchte der Österreichische Apothekerverband junge Menschen für die Lehre zur Pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenz begeistern.

Jetzt lesen: "Sehr müde": Jazz Gitti leidet unter Strahlentherapie

"Mit der Kampagne 'Passt zu mir!' und der Aktion im Donauzentrum möchten wir jungen Menschen zeigen, wie vielfältig, abwechslungsreich und zukunftssicher dieser Beruf ist," so Präsident des Österreichischen Apothekerverbandes Thomas W. Veitschegger.

Für die Promis hieß es dafür: Jobwechsel auf Zeit. Simone Lugner tauschte ihren Arbeitsplatz als Geschäftsführerin von "Körperglanz & Shape-Line" gegen den weißen Kittel. Auch Jazz Gitti und Cosmo legten für den Nachmittag ihren gewohnten Bühnen-Look beiseite – außer Cosmos blauer Stern, der musste natürlich bleiben.

red,21.09.2026, 14:38
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