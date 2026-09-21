i Florian Silbereisen mit Lisa-Marie Friedle und DJ-Ötzi beim Oktoberfest in München Instagram / lisamariefriedle VIP-Treff in München DJ Ötzi macht mit Tochter Lisa-Marie die Wiesn unsicher Zwischen Klum und Swarovski: Auch DJ Ötzi ließ sich den Wiesn-Auftakt nicht entgehen – und brachte Tochter Lisa-Marie mit. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 12:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn die Wiesn ihre Tore öffnet, ist auch DJ Ötzi (Gerry Friedle) nicht weit. Zum Auftakt des Oktoberfests schnappte sich der Schlagerstar seine Tochter und machte sich mit Lisa-Marie auf den Weg nach München.

Gefeiert wurde im Käfer-Zelt – und dort blieb die prominente Gesellschaft nicht aus. Auch Sänger Florian Silbereisen war mit von der Partie. Gemeinsam verbrachte die Runde den Tag: Gutes Essen, gute Gesellschaft und zwischendurch eine Fahrt mit dem Riesenrad inklusive.

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DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie Friedle i ?

Und ein Fan nahm wohl eines der besondersten Wiesn-Souvenirs mit nach Hause: Statt Lebkuchenherz oder Maßkrug ergatterte dieser die weiße Kultmütze von DJ Ötzi – direkt von seinem Kopf.

Denn im Eifer des Gefechts nahm der Sänger seine Haube ab, warf sie in die Menge – und direkt in die Hände eines glücklichen Fans.

Auch sonst versammelten sich am ersten Festwochenende zahlreiche bekannte Gesichter auf der Theresienwiese. Mit dabei waren unter anderem Heidi Klum mit ihrer Familie, Moderatorin Cathy Hummels, Austro-Model Nadine Mirada oder Victoria Swarovski.