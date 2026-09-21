i Dominic Thiem hat die Hochzeits-Gerüchte mit Freundin Lili-Paul Roncalli angeheizt Andreas Tischler / Vienna Press Hochzeits-Gerüchte Thiem will in 5 Jahren heiraten – das sagt Lili dazu Hochzeit bei Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli? Der Tennis-Star hat dafür bereits einen klaren Zeitplan. Doch was sagt seine Lili dazu? Von Heute Entertainment 21.09.2026, 11:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit einiger Zeit sorgen Ex-Tennis-Profi Dominic Thiem und Zirkus-Artistin Lili Paul-Roncalli mit ihrer Beziehung für Hochzeits-Spekulationen. Konkrete Pläne gibt es bisher offenbar nicht – doch Thiem selbst sprach zuletzt überraschend offen über das Thema.

Im Ö3-Talk bei "Walek wandert" erklärte der 33-Jährige: "Es gibt keinen konkreten Plan, aber irgendwann will ich schon heiraten." Auf die Frage, ob das schon bald sein könnte, wurde Thiem konkreter: "Ich würde sagen innerhalb von den nächsten fünf Jahren."

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Roncalli: Auftakt der Jubiläumstournee in Wien i ?

Damit ist zumindest sein persönlicher Zeitrahmen klar. Doch wie sieht es bei seiner Partnerin aus?

Bei "STÖCKL" wurde Lili nun direkt auf Thiems Fünf-Jahres-Plan angesprochen – und darauf, ob er sie etwa schon gefragt habe. Die 28-Jährige reagierte lachend, blieb bei ihrem Privatleben aber weiter bedeckt und ließ sich nicht in die Karten schauen: "Momentan haben wir mit dem Jubiläum relativ viel zu tun."

Für die 28-Jährige steht derzeit tatsächlich einiges an: Der Circus Roncalli feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Lili ist dabei nicht nur als Tochter von Zirkus-Gründer Bernhard Paul mittendrin, sondern kehrte auch selbst in die Manege zurück.

Lilis Fokus liegt also vorerst auf der Manege. Was danach kommt? Dominic Thiem hat seinen Hochzeits-Countdown jedenfalls schon gestartet – und sein Herzblatt lässt sich in Sachen Hochzeit nicht in die Karten schauen.