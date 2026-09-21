Thiem will in 5 Jahren heiraten – das sagt Lili dazu

Seit einiger Zeit sorgen Ex-Tennis-Profi Dominic Thiem und Zirkus-Artistin Lili Paul-Roncalli mit ihrer Beziehung für Hochzeits-Spekulationen. Konkrete Pläne gibt es bisher offenbar nicht – doch Thiem selbst sprach zuletzt überraschend offen über das Thema.
Im Ö3-Talk bei "Walek wandert" erklärte der 33-Jährige: "Es gibt keinen konkreten Plan, aber irgendwann will ich schon heiraten." Auf die Frage, ob das schon bald sein könnte, wurde Thiem konkreter: "Ich würde sagen innerhalb von den nächsten fünf Jahren."
Damit ist zumindest sein persönlicher Zeitrahmen klar. Doch wie sieht es bei seiner Partnerin aus?
Bei "STÖCKL" wurde Lili nun direkt auf Thiems Fünf-Jahres-Plan angesprochen – und darauf, ob er sie etwa schon gefragt habe. Die 28-Jährige reagierte lachend, blieb bei ihrem Privatleben aber weiter bedeckt und ließ sich nicht in die Karten schauen: "Momentan haben wir mit dem Jubiläum relativ viel zu tun."
Für die 28-Jährige steht derzeit tatsächlich einiges an: Der Circus Roncalli feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Lili ist dabei nicht nur als Tochter von Zirkus-Gründer Bernhard Paul mittendrin, sondern kehrte auch selbst in die Manege zurück.
Lilis Fokus liegt also vorerst auf der Manege. Was danach kommt? Dominic Thiem hat seinen Hochzeits-Countdown jedenfalls schon gestartet – und sein Herzblatt lässt sich in Sachen Hochzeit nicht in die Karten schauen.