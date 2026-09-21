StartseiteUnterhaltungLeute
Dominic Thiem hat die Hochzeits-Gerüchte mit Freundin Lili-Paul Roncalli angeheizt
Dominic Thiem hat die Hochzeits-Gerüchte mit Freundin Lili-Paul Roncalli angeheizt
Andreas Tischler / Vienna Press
Hochzeits-Gerüchte

Thiem will in 5 Jahren heiraten – das sagt Lili dazu

Hochzeit bei Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli? Der Tennis-Star hat dafür bereits einen klaren Zeitplan. Doch was sagt seine Lili dazu?
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
21.09.2026, 11:44
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Seit einiger Zeit sorgen Ex-Tennis-Profi Dominic Thiem und Zirkus-Artistin Lili Paul-Roncalli mit ihrer Beziehung für Hochzeits-Spekulationen. Konkrete Pläne gibt es bisher offenbar nicht – doch Thiem selbst sprach zuletzt überraschend offen über das Thema.

Im Ö3-Talk bei "Walek wandert" erklärte der 33-Jährige: "Es gibt keinen konkreten Plan, aber irgendwann will ich schon heiraten." Auf die Frage, ob das schon bald sein könnte, wurde Thiem konkreter: "Ich würde sagen innerhalb von den nächsten fünf Jahren."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Damit ist zumindest sein persönlicher Zeitrahmen klar. Doch wie sieht es bei seiner Partnerin aus?

Bei "STÖCKL" wurde Lili nun direkt auf Thiems Fünf-Jahres-Plan angesprochen – und darauf, ob er sie etwa schon gefragt habe. Die 28-Jährige reagierte lachend, blieb bei ihrem Privatleben aber weiter bedeckt und ließ sich nicht in die Karten schauen: "Momentan haben wir mit dem Jubiläum relativ viel zu tun."

Jetzt lesen: Lili zurück in der Manege – emotionaler Papa Bernhard

Für die 28-Jährige steht derzeit tatsächlich einiges an: Der Circus Roncalli feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Lili ist dabei nicht nur als Tochter von Zirkus-Gründer Bernhard Paul mittendrin, sondern kehrte auch selbst in die Manege zurück.

Lilis Fokus liegt also vorerst auf der Manege. Was danach kommt? Dominic Thiem hat seinen Hochzeits-Countdown jedenfalls schon gestartet – und sein Herzblatt lässt sich in Sachen Hochzeit nicht in die Karten schauen.

red,Akt. 21.09.2026, 11:49, 21.09.2026, 11:44
Mehr zum Thema
Dominic ThiemLili Paul-RoncalliHochzeitBeziehung

Weiterlesen

Weitere Storys
EheVerlobungBernhard Paul
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote