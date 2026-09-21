i Martina Reuter und Vladi Pavlic haben sich getrennt Andreas Tischler / Vienna Press Podcast-Geständnis Kurz nach Trennung: ORF-Star Reuter hat neuen Partner Nach der Trennung von Vladi Pavlic hat ORF-Star Martina Reuter bereits einen neuen Partner, der ihr jeden Abend zur Seite steht. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ORF-Star Martina Reuter ist nach ihrer Trennung von Vladi Pavlic wieder auf dem Single-Markt – zumindest theoretisch. Denn wie sie in ihrem Podcast Happy (new) me" erzählt, gibt es da bereits jemand neuen, der ihr die Abende versüßt.

"Ich bin ja jetzt single und mir fehlen schon immer wieder so Umarmungen und Zweisamkeit", gibt die 46-Jährige offen zu. Bis der richtige Mann auftaucht, hat sie allerdings einen ungewöhnlichen Ersatz gefunden.

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Martina Reuter mit ihrem neuen Buch "Kilofrei" i ?

"Mein Abendkuchen ist mein neuer Partner", sagt sie – ihr fitnessgerechter Abend-Snack, der zu ihrem Bodybuilding-Programm passt. "Das ist wie eine Umarmung," schwärmt Reuter. "Als ob dich wer küsst. Als ob ich in den Armen eines starken Abendkuchens liegen würde."

Doch bei aller Liebe zum Fitness-Kuchen: Einen echten Partner würde Reuter natürlich trotzdem gerne wieder an ihrer Seite haben. "Ich bin da schon ganz ehrlich, ich bin eine Frau, ich hätte wahnsinnig gern eine Beziehung. Das darf ich auch ganz laut sagen und ich liebe es, in einer Beziehung zu sein", stellt sie klar. Bis der richtige Mann auftaucht, darf der Abendkuchen also zumindest vorübergehend die Partner-Rolle übernehmen.

Männer haben keine Chance

Dabei bekommt Reuter offenbar durchaus Nachrichten von interessierten Männern. Auf Instagram macht sie allerdings klar, dass sie momentan keinen neuen Mann sucht: "An alle Männer, die mir jetzt schreiben. Ich habe kein Interesse an irgendwem und such auch keinen neuen Trainer."

Der nächste echte Partner muss also noch warten. Der Fitness-Kuchen hat derzeit noch einen Stammplatz.