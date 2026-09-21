i Loredana Ladicicco, Louie Austen und Sonja Zelenka Andy Dobersberger Mit 80 noch lang nicht Schluss Louie Austen will Österreich beim ESC vertreten Louie Austen feierte seinen runden Geburtstag mit einem ausverkauften Konzert im Wiener Vindobona und verriet seine ESC-Pläne. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 08:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Familie, Freunden und seiner Band "Jazzkapelle.at" stand für Louie Austen an seinem Ehrentag natürlich die Bühne im Mittelpunkt. Unterstützt wurde Austen unter anderem von Sängerin Loredana Ladicicco.

"Es war ein so schönes Geburtstagsfest mit meiner Familie, vielen Freunden, meiner tollen Band samt der Sängerin Loredana Ladicicco und einem ausverkauften Vindobona, was soll ich da sagen, ich bin überwältigt!", schwärmte Austen.

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Ans Aufhören denkt er jedenfalls nicht. "Bei Udo Jürgens fängt das Leben mit 66 Jahren an, bei mir mit 80, denn ich habe noch viel vor in den nächsten Jahren, vielleicht sogar zum Song Contest", verriet er, dass er mit dem ESC liebäugelt.

Mitgefeiert haben unter anderem Austens Ehefrau Sonja Zelenka, Markus Freistätter, Oliver Stamm und Mario Rossori. Sein nächster Auftritt steht auch schon fest. Am 29. November spielt Austen im Wiener Tunnel beim "Vienna Jazz Floor 2026".