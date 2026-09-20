i Cosmó rockte volle Halle am Mistfest in Hernals Helmut Graf Volles Haus in Hernals ESC-Star Cosmó bringt Fans am Mistfest zum Tanzen Song-Contest-Star Cosmó löste am Wochenende den Tanzschein für das große Mistfest in Hernals. Hunderte Fans schwangen bei "Tanzschein" das Tanzbein. Von Thomas Peterthalner 20.09.2026, 20:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cosmó brachte am Wochenende viel Glitzer nach Wien-Hernals: Der ESC-Star rockte die große Halle am Mistfest der 48er – und das bei freiem Eintritt. Unter dem Programmpunkt "Cosmó kommt mit seinem Tanzschein" stand der Songcontest-Teilnehmer schon um 13 Uhr auf der Bühne – Hunderte Fans ließen sich die Show in der Richthausenstraße 2 nicht entgehen, tanzten bei Cosmós Superhit "Tanzschein" kräftig ab und brachten die Halle zum Beben.

Cosmó kommt mit Tanzschein zum Mistfest i ?

Cosmó begeisterte Fans

Cosmó hatte sichtlich Spaß auf der Bühne, kam wie immer mit seinem Markenzeichen – dem blauen Stern über dem Auge. Seine junge Band gab am Mistplatz Gas, der ESC-Star zeigte, was er drauf hat, rockte im T-Shirt mit roter Tomate ab. Neben Cosmó begeisterten auch Starmania-Teilnehmerin Niddl und Fußball-Legende Herbert Prohaska die Fans in Hernals.

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Gratis-Fest mit Stars

Das Mistfest der 48er brachte Infotainment für die ganze Familie: "Ein Wochenende lang gibt´s Information und Unterhaltung am Mistplatz in Hernals – mit Infoständen, Kinderflohmarkt und Live-Musik u.a. mit Song Contest-Teilnehmer Cosmó – alles bei freiem Eintritt", freute sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SP) im Vorfeld.

Die Bilder des Tages i ?

Fest für Schnäppchenjäger

Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der 48er begeisterten Kinder, Besucher konnten beim 48er-Tandler-Outlet einkaufen, Schnäppchen beim Kinderflohmarkt ergattern oder beim Mistquiz ihr Wissen testen. Im nächsten Jahr steigt dann das nächste Mistfest der MA 48 in Wien-Hernals.