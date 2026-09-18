"Überleben das nicht" – Taxis wollen Preise erhöhen

Die hohen Spritpreise bringen immer mehr Wiener Betriebe unter Druck. Diesel kostet derzeit rund 2,30 Euro und damit so viel wie noch nie. Besonders hart trifft das die Transportbranche und das Taxigewerbe. Wie "ORF Wien" berichtet, werden nun Forderungen nach rascher Unterstützung laut.
"Es gibt natürlich einige Unternehmer, die das nicht überleben können und die aufhören", warnt Resul Ekrem Gönültas, Taxi-Obmann in der Wiener Wirtschaftskammer. Andere Unternehmer mit mehreren Fahrzeugen würden versuchen, mit ihren Rücklagen über die Runden zu kommen. Die Stimmung in der Branche sei "zäh".
Das Wiener Taxigewerbe fordert eine Entlastung bei der Mineralölsteuer. Noch wichtiger ist für die Branche aber eine Anpassung der Taxitarife.
"Wir sind abhängig von dem Tarif, den die Stadt Wien verordnet", sagt Gönültas gegenüber "ORF Wien". Seit 2023 sei der Tarif nicht mehr angepasst worden. Angesichts der stark gestiegenen Kosten könne man damit immer schwieriger wirtschaften.
Eine Erhöhung könnte nun tatsächlich kommen. Laut Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) wird derzeit an einem entsprechenden Plan gearbeitet.