StartseiteWienStadtleben
Die Taxis stehen unter Druck.
Die Taxis stehen unter Druck.
Getty Images/iStockphoto
Plan angekündigt

"Überleben das nicht" – Taxis wollen Preise erhöhen

Diesel kostet rund 2,30 Euro. Wiener Taxler und Transporteure schlagen Alarm und fordern wegen der hohen Spritkosten Unterstützung.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
18.09.2026, 19:31
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die hohen Spritpreise bringen immer mehr Wiener Betriebe unter Druck. Diesel kostet derzeit rund 2,30 Euro und damit so viel wie noch nie. Besonders hart trifft das die Transportbranche und das Taxigewerbe. Wie "ORF Wien" berichtet, werden nun Forderungen nach rascher Unterstützung laut.

"Es gibt natürlich einige Unternehmer, die das nicht überleben können und die aufhören", warnt Resul Ekrem Gönültas, Taxi-Obmann in der Wiener Wirtschaftskammer. Andere Unternehmer mit mehreren Fahrzeugen würden versuchen, mit ihren Rücklagen über die Runden zu kommen. Die Stimmung in der Branche sei "zäh".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Das Wiener Taxigewerbe fordert eine Entlastung bei der Mineralölsteuer. Noch wichtiger ist für die Branche aber eine Anpassung der Taxitarife.

Taxitarif seit 2023 unverändert

"Wir sind abhängig von dem Tarif, den die Stadt Wien verordnet", sagt Gönültas gegenüber "ORF Wien". Seit 2023 sei der Tarif nicht mehr angepasst worden. Angesichts der stark gestiegenen Kosten könne man damit immer schwieriger wirtschaften.

Eine Erhöhung könnte nun tatsächlich kommen. Laut Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) wird derzeit an einem entsprechenden Plan gearbeitet.

red,18.09.2026, 19:31
Mehr zum Thema
TeuerungenTankenVerkehrStadt Wien

Weiterlesen

Weitere Storys
WienUnternehmen
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote