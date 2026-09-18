StartseiteWienStadtleben
Das Rätsel um das Störgeräusch aus der russischen Botschaft wurde gelöst.
Das Rätsel um das Störgeräusch aus der russischen Botschaft wurde gelöst.
Helmut Graf
Rätsel endlich gelöst

Russische Botschaft enthüllt Ursache für Stör-Geräusch

Wochenlang sorgte ein mysteriöses Surren in Wien für Wirbel. Jetzt übernimmt die russische Botschaft die Verantwortung und entschuldigt sich.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
18.09.2026, 15:12
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Das Rätsel um das mysteriöse Dauer-Surren rund um die russische Botschaft in Wien-Landstraße ist endgültig gelöst. Zwei defekte Ventilatoren auf dem Dach der diplomatischen Vertretung waren für den Lärm verantwortlich, berichtet die APA. Die russische Botschaft übernimmt nun die Verantwortung und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.

"Heute" berichtete bereits mehrfach über den ungewöhnlichen Fall. Seit Wochen war in der Reisnerstraße ein auffälliges Geräusch mit einer Frequenz von rund 790 Hertz zu hören. Anrainer beschwerten sich, auch die benachbarte deutsche Botschaft wurde aktiv.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Besonders kurios: Die russische Botschaft hatte zunächst erklärt, selbst überhaupt keinen störenden Lärm wahrzunehmen. Man habe auch keine Beschwerden aus der Nachbarschaft erhalten, hieß es noch Anfang September.

Lärm sogar gesundheitsgefährdend

Messungen der Stadt brachten schließlich Klarheit. Zwei Dachventilatoren wurden als Quelle des störenden Geräusches ausgemacht. Ein Sachverständiger stellte eine deutliche Überschreitung des üblichen Lärmpegels fest, vor allem in den Nachtstunden.

Der Gesundheitsdienst der Stadt kam zwei Tage nach der Messung sogar zum Ergebnis, dass aufgrund der Lärmwerte eine Gesundheitsgefährdung eintreten könnte. Am vergangenen Wochenende dann die überraschende Wende: Das Surren war plötzlich verschwunden. Nun ist auch klar, was dahintersteckte.

Botschaft entschuldigt sich

Am Dienstag fand im Außenministerium ein Gespräch mit einem Vertreter der russischen Botschaft statt. Dabei verlangte Österreich eine rasche Behebung der Lärmbelastung.

Die Reaktion folgte: "Die Botschaft entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten und teilte mit, dass die Lärmbelästigung bereits am Wochenende eingestellt worden sei", erklärte ein Sprecher des Außenministeriums.

Damit bestätigt die russische Seite nun auch, dass zwei defekte Ventilatoren auf dem Dach für den Lärm verantwortlich waren.

Beschwerden gab es schon im Mai

Die Posse hatte allerdings eine lange Vorgeschichte. Bereits Anfang Mai hatte die Hausverwaltung einer benachbarten Liegenschaft den Lärm bei der Wiener Baupolizei angezeigt. Danach wurde mehrfach urgiert. Auch die russische Botschaft und österreichische Dienststellen wurden kontaktiert.

Am 8. September rückte schließlich das Umweltamt im Auftrag der Baupolizei zur Lärmmessung aus. Wenige Tage später verstummte das Geräusch.

red,18.09.2026, 15:12
Mehr zum Thema
RusslandGeräuschBelästigungGesundheit

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote