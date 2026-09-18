i Admira Junuzovic und Dennis Samoilov gehen bei der Tram-EM für Österreich an den Start. Wiener Linien / Simon Wöhrer Nach Gold bei der Tram-WM Wiener Bim-Fahrer kämpfen in Warschau um EM-Titel Die Straßenbahnfahrer Admira Junuzovic und Dennis Samoilov treten am Samstag bei der TRAM-EM in Warschau für Österreich an. Von Wien Heute 18.09.2026, 10:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr geht es jetzt zum nächsten internationalen Wettbewerb. Am Samstag, 19. September, treten die zwei Wiener Straßenbahnfahrer Admira Junuzovic und Dennis Samoilov in Warschau bei der Tram-EM für Österreich an.

Die beiden Fahrer der Wiener Linien haben sich in den vergangenen Wochen auf den Wettbewerb vorbereitet. Auf dem Trainingsplan standen unter anderem punktgenaues Anhalten und Geschwindigkeitsfahren – Disziplinen, bei denen es auf Präzision und ein gutes Zusammenspiel ankommt.

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Wiener wollen den Sieg holen

"Die Vorfreude bei uns ist groß – es ist schon jetzt eine tolle Erfahrung, die Wiener Linien bei der Tram-EM zu vertreten", sagt Junuzovic. Auch ihr Teamkollege Samoilov blickt dem Bewerb freudig entgegen: "Wir haben uns im Training gut abgestimmt. Etwas Glück gehört morgen bestimmt dazu, aber wir freuen uns schon sehr unser Können zu zeigen".

Die beiden Straßenbahnfahrer haben fleißig trainiert. Wiener Linien / Simon Wöhrer

Im vergangenen September fand in Wien die erste TRAM-WM statt: 25 Teams von sechs Kontinenten traten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an - von Zielbremsen über Rückwärtsfahren bis zu TRAM-Bowling. Gewonnen hat die erste Weltmeisterschaft das Team aus Österreich.

Tram-EM per Livestream

Für alle Fans gibt es die Möglichkeit, per Livestream auf Youtube oder der Homepage des Veranstalters bei der TRAM-EM dabei zu sein.