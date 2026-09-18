100 Jahre alt, jetzt modern: Wiener Gemeindebau saniert

Ein markanter Gemeindebau in der Leopoldstadt hat eine umfassende Sanierung hinter sich. Die Wohnhausanlage in der Harkortstraße 3 wurde technisch modernisiert und soll künftig auch beim Energieverbrauch besser dastehen.
Das denkmalgeschützte Gebäude mit seinem auffälligen Rundbalkon wurde vor knapp 100 Jahren errichtet. Insgesamt gibt es dort 14 Wohnungen. Nun wurden Fassade, Fenster, Dach und Kellerdecke erneuert. Auch Leitungen und Brandschutz wurden auf den aktuellen Stand gebracht.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der thermischen Verbesserung des Gebäudes. Dadurch sollen sich die Wohnungen im Sommer weniger stark aufheizen. Auch das Stiegenhaus wurde überarbeitet und heller gestaltet.
Im Innenhof gibt es jetzt überdachte Fahrradabstellplätze und einen ebenfalls überdachten Müllbereich. Die historische Bausubstanz soll dabei erhalten bleiben.
Die Harkortstraße 3 ist Teil eines größeren Sanierungsprogramms von Wiener Wohnen. Insgesamt werden derzeit rund 100 Wohnhausanlagen mit knapp 16.000 Wohnungen modernisiert. Das Investitionsvolumen beträgt laut Wiener Wohnen 1,37 Milliarden Euro.
Seit 2020 wurden bereits 91 Sanierungen abgeschlossen. Davon profitieren laut Wiener Wohnen mehr als 26.000 Bewohner in insgesamt 10.453 Gemeindebauwohnungen.