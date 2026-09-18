i Der Gemeindebau in der Harkortstraße wurde umfassend modernisiert. Jennifer Fetz Weniger Hitze, neue Fenster 100 Jahre alt, jetzt modern: Wiener Gemeindebau saniert Wien steckt 1,37 Milliarden Euro in die Sanierung von rund 100 Gemeindebau-Anlagen. Knapp 16.000 Wohnungen sollen technisch modernisiert werden. Von Wien Heute 18.09.2026, 09:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein markanter Gemeindebau in der Leopoldstadt hat eine umfassende Sanierung hinter sich. Die Wohnhausanlage in der Harkortstraße 3 wurde technisch modernisiert und soll künftig auch beim Energieverbrauch besser dastehen.

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Das denkmalgeschützte Gebäude mit seinem auffälligen Rundbalkon wurde vor knapp 100 Jahren errichtet. Insgesamt gibt es dort 14 Wohnungen. Nun wurden Fassade, Fenster, Dach und Kellerdecke erneuert. Auch Leitungen und Brandschutz wurden auf den aktuellen Stand gebracht.

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Weniger Hitze in den Wohnungen

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der thermischen Verbesserung des Gebäudes. Dadurch sollen sich die Wohnungen im Sommer weniger stark aufheizen. Auch das Stiegenhaus wurde überarbeitet und heller gestaltet.

Gemeindebau im 2. Bezirk saniert i ?

Im Innenhof gibt es jetzt überdachte Fahrradabstellplätze und einen ebenfalls überdachten Müllbereich. Die historische Bausubstanz soll dabei erhalten bleiben.

1,37 Milliarden Euro für Sanierungen

Die Harkortstraße 3 ist Teil eines größeren Sanierungsprogramms von Wiener Wohnen. Insgesamt werden derzeit rund 100 Wohnhausanlagen mit knapp 16.000 Wohnungen modernisiert. Das Investitionsvolumen beträgt laut Wiener Wohnen 1,37 Milliarden Euro.

Seit 2020 wurden bereits 91 Sanierungen abgeschlossen. Davon profitieren laut Wiener Wohnen mehr als 26.000 Bewohner in insgesamt 10.453 Gemeindebauwohnungen.