i Am 22. Jänner 2027 findet wieder der Kaffeesiederball statt. Andreas Tischler / Vienna Press Rauschende Ballnacht Für eine Nacht – Hofburg wird zum riesigen Kaffeehaus Am 22.1. verwandeln die Kaffeesieder die Hofburg in ein riesiges Kaffeehaus. Der Ball steht im Zeichen von Freiheit und weiblicher Selbstbestimmung. Von Wien Heute 17.09.2026, 15:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Wo Gedanken tanzen und der Kaffee nach Freiheit duftet": Unter diesem Motto steigt am 22. Jänner 2027 der 68. Wiener Kaffeesiederball in der Hofburg. Inhaltlich dreht sich die Ballnacht diesmal um die Freiheit der Gedanken und den öffentlichen Diskurs in der Wiener Kaffeehauskultur.

Denn Kaffeehäuser waren nicht nur Orte für Melange und Mehlspeisen. Über Jahrzehnte wurden dort Kunst, Musik, Literatur und Politik diskutiert. Die Veranstalter wollen diese Rolle des Kaffeehauses als gesellschaftlichen Treffpunkt in den Mittelpunkt der Ballnacht stellen.

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Tänzerin Josephine Baker als Inspiration

Historischer Ausgangspunkt für das Motto ist Josephine Baker. Ein für Februar 1928 geplanter Auftritt der US-amerikanisch-französischen Tänzerin und Sängerin in Wien sorgte damals für gesellschaftliche und politische Kontroversen. Baker dient den Veranstaltern für 2027 als Symbol weiblicher Selbstbestimmung. Das Motto ist zugleich den Wiener Kaffeesiederinnen gewidmet.

"Das Wiener Kaffeehaus war immer schon ein Ort der Freiheit – der Freiheit zu denken und zu diskutieren. Hier wurden Kunst, Musik und Literatur genau so leidenschaftlich besprochen, wie gesellschaftliche und politische Entwicklungen. Genau diese Offenheit und Vielfalt machen die Kaffeehauskultur auch heute noch lebendig und relevant – diese Freiheit und Offenheit bewahren wir und stellen sie in der kommenden Ballnacht in den Fokus", erklärt Ballobmann Wolfgang Binder.

(v.l.) Wolfgang Binder (Ballobmann), Rebecca Horner, Marcel Löffler (CEO Julius Meinl Coffee Group) Denise Auer

Plakat mit Rebecca Horner

Auch das offizielle Ballplakat greift das Thema auf. Konzipiert wurde es vom künstlerischen Leiter Christof Cremer. Im Zentrum steht die österreichische Tänzerin, Schauspielerin und Choreographin Rebecca Horner (37). Sie trägt einen Frack und wird mondän, elegant und androgyn inszeniert – als Hommage an Josephine Baker.

Der Kaffeesiederball – eine Eintrittskarte kostet 210 Euro – fällt mitten in die heißeste Phase der Wiener Ballsaison. Offiziell beginnt diese bereits am 11. November um 11.11 Uhr mit einem öffentlichen Walzertanzen am Graben. Der erste Ball der Saison 2026/27 ist laut WienTourismus der Ball der Wiener Rauchfangkehrer am 13. November. Ihren Höhepunkt erreicht die Ballsaison traditionell im Jänner und Februar.

Eine Ballnacht jagt die nächste

Rund um den Kaffeesiederball ist der Wiener Ballkalender 2027 besonders dicht gefüllt. Am 14. Jänner steigt der Zuckerbäckerball, am 15. Jänner der Blumenball im Wiener Rathaus und am 21. Jänner der Ball der Wiener Philharmoniker.

Bereits einen Tag später folgt der Kaffeesiederball. Am 23. Jänner stehen der Ball der Industrie und Technik sowie der Wiener Ball der Wissenschaften auf dem Programm, am 30. Jänner der Ärzteball. Der prominenteste Höhepunkt folgt am 4. Februar: Dann wird die Wiener Staatsoper für den Opernball zum Ballsaal.