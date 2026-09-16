ARBÖ warnt: Spritpreis könnte Richtung 3 Euro steigen

Hiobsbotschaft für Österreichs Autofahrer, vieles deutet auf noch höhere Spritpreise. Der ARBÖ schließt jedenfalls nicht aus, dass sich Benzin und Diesel weiter verteuern.
"Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Spritpreis weiter steigt. Und wenn die globalen Krisen für eine weitere Verknappung des Rohöls sorgen, ist auch ein weiterer Preisanstieg in Richtung der Drei-Euro-Marke nicht ausgeschlossen", erklärt der Autofahrerclub gegenüber "Heute".
Damit rückt ein Szenario in den Fokus, das Autofahrer besonders hart treffen würde: Spritpreise von annähernd drei Euro pro Liter.
"Es hängt auch davon ab, wie schnell der Winter kommt und wie stark der Heizbedarf ist. Wenn schon im Oktober ein großer Wintereinbruch kommt und auch die Industrie einen höheren Energiebedarf hat, dann ist das eine Möglichkeit", so der ARBÖ.
Auch Jürgen Roth, Obmann des Energiehandels in der Wirtschaftskammer, sieht die Lage kritisch: "Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, ich sehe die drei Euro auf keinen Fall. Aus heutiger Sicht kann man das wahrscheinlich gar nicht mehr ausschließen", das sagte er dem ORF.