i In der Lobau wurde eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt. LPD Wien Alarm in der Lobau Förster finden 50-Kilo-Fliegerbombe auf Wiener Acker Auf einem Acker in der Lobau ist eine 50 Kilo schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Der Entminungsdienst entschärfte das Weltkriegsrelikt vor Ort. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 14:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gefährlicher Fund in der Wiener Donaustadt: Mitarbeiter des Forstamts der Stadt Wien entdeckten in der Schusterau in der Lobau eine mutmaßliche Fliegerbombe. Das Weltkriegsrelikt lag im lockeren Erdreich auf einem Acker.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt rückten daraufhin zum Fundort in Wien-Donaustadt aus. Um sicherzustellen, dass sich keine unbeteiligten Personen in der Umgebung aufhielten, kontrollierten die Beamten das Gebiet auch aus der Luft.

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Polizei schickt Drohne in die Luft

Mit einer Polizeidrohne wurde das Areal rund um den Fundort abgeflogen. Anschließend untersuchte ein sprengstoffkundiges Organ den verdächtigen Gegenstand.

Dabei bestätigte sich der Verdacht: Bei dem Fund handelte es sich um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Kriegsrelikt wog 50 Kilogramm.

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Entminungsdienst entschärft Bombe

Für die weitere Sicherung wurde der Entminungsdienst des Bundesheeres verständigt. Die Experten entschärften die Fliegerbombe direkt vor Ort. Danach wurde das Weltkriegsrelikt sicher abtransportiert.