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Die Wiener Polizei stand im Einsatz
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Polizei steht vor Rätsel

Messerstich! 26-Jähriger mitten in Wien niedergestochen

In Wien-Wieden ist ein 26-Jähriger am Mittwochmorgen durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
16.09.2026, 13:30
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Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wegen einer Person mit einer Stichverletzung im Bereich der Argentinierstraße (4.) gerufen.

Die Berufsrettung Wien war bereits vor Ort und führte die notfallmedizinische Versorgung des 26-Jährigen durch.

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Der schwer verletzte Mann war nicht ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Derzeit laufen umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Mitte.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Es wird in alle Richtungen ermittelt.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden in jeder Polizeidienststelle oder unter 01-31310-43800 entgegengenommen.

red,16.09.2026, 13:30
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