i Der bekannten Künstler legte eine Lebensbeichte ab. Hertel/iStock Nun gesundheitliche Probleme Opfer erst 4 Jahre alt – Grusel-Geständnis von TV-Star Dramatische Details zum Missbrauchs-Verdacht. Der "einmalige Vorfall" soll erst zwei Jahre zurückliegen, beim Opfer handelt es sich um eine 4-Jährige. Von Christian Tomsits 16.09.2026, 12:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ganz üble Enthüllungen über einen aus Film und Fernsehen bekannten Bühnen-Promi. Die heimische Szene-Größe soll sich am erst vierjährigen Kind einer Bekannten vergangen haben – wir berichteten. Der furchtbare Übergriff dürfte erst zwei Jahre zurückliegen.

Doch statt die Sache anzuzeigen, sollen die Mutter und Großmutter des Mädchens den Künstler unter Androhung der Veröffentlichung der Vorwürfe um viel Geld erpresst haben – von 150.000 Euro ist die Rede. Schließlich zeigte der Bühnen-Promi beide Frauen und auch sich selbst an – und legte in seiner Einvernahme bei der Polizei eine Lebensbeichte ab.

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Brisant: Die beiden Frauen – es handelt sich um slowakische Staatsbürgerinnen – wurden wegen Flucht- bzw. Verdunkelungsgefahr im Hochsommer in U-Haft genommen. Der Künstler hingegen befindet sich weiterhin auf freiem Fuß, zog sich aber aus "gesundheitlichen Gründen" aus der Öffentlichkeit zurück. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Anfangs hieß es laut seinem Anwalt Florian Höllwarth, der Vorfall läge bereits "über 13 Jahre" zurück. Damit dürfte jedoch nicht der mutmaßliche Missbrauch gemeint gewesen sein, sondern die im Zuge einer Hausdurchsuchung beim Schauspieler gefundenen Missbrauchsdarstellungen.

Die Bilder des Tages i ?

Zusätzlich zum Verfahren wegen Missbrauchs laufen derzeit nämlich auch Ermittlungen wegen Besitz von Missbrauchsdarstellungen gegen den TV-Star, wie die Staatsanwaltschaft Wien gegenüber "Heute" bestätigte. Anders als beim bereits verurteilten Mimen Florian Teichtmeister soll es sich jedoch nicht um Unmengen an Ekel-Dateien handeln, sondern eher um einige wenige Bilder. Trotz eines umfassenden Geständnisses gilt die Unschuldsvermutung.