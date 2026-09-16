i Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen. Getty Images (Symbolbild) Ermittlungen laufen Mann in der Wiener Donaustadt niedergestochen Nach einer Messerattacke in Wien-Donaustadt schwebt ein Mann offenbar in Lebensgefahr. Zwei Tatverdächtige (40, 42) wurden festgenommen. Von André Wilding 16.09.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden am Dienstag gegen 22.15 Uhr wegen einer mutmaßlichen Messerattacke im Bereich der Raffineriestraße, rund 100 Meter nach der Ostbahnbrücke, alarmiert.

Nicht mehr ansprechbar

Beim Eintreffen der Polizisten wurde ein Mann bereits von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Er wies eine Stichverletzung im Bereich des linken Oberkörpers auf und war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar.

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Nach Angaben der Rettungskräfte soll das Opfer zuvor angegeben haben, von einem Mann verletzt worden zu sein. Der mutmaßliche Täter soll anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Zwei Männer festgenommen

Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung sowie der weiteren Sachverhaltsklärung konnten zwei tatverdächtige Männer im Alter von 40 und 42 Jahren (Staatsbürgerschaft: ungeklärt, Russische Föderation) angehalten und vorläufig festgenommen werden.

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Einer der beiden Tatverdächtigen ist mit dem Opfer verwandt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.