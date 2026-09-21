i Bahati Venus sagt in Italien "Ja" zVg Lugner-Ex heiratet Brautzilla! Das verbietet Bahati ihren Hochzeitsgästen In ein paar Tagen sagt Bahati Venus in Italien "Ja". Ihrer Hochzeit soll offenbar wirklich nichts im Weg stehen, nicht einmal ein Smartphone. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 10:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 26. September heiratet die Ex-Begleiterin von Richard Lugner ihren langjährigen Partner Marzio. Dass der Countdown läuft, machte Bahati Venus alias "Kolibri" bereits auf Instagram deutlich. Zu einem Spiegel-Selfie schrieb sie: "Last week as a single-named woman".

Bis zum Altar wartet allerdings noch ein kleiner Roadtrip. Das Paar fährt mit dem Auto nach Italien, vor allem wegen eines ganz besonderen Passagiers. Bahatis selbst designtes, handbesticktes Brautkleid soll heil am Ziel ankommen.

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Bahati Venus und Marzio bei der Hochzeitsmesse "Trau dich" in Wien i ?

Gefeiert wird mit mehr als 100 Gästen im "La Vittorina", das zum Familienbesitz des Bräutigams gehört. Wer dort allerdings ständig aufs Display schauen will, hat Pech. Für die Hochzeitsgesellschaft gilt striktes Smartphone-Verbot. Statt Insta-Story heißt es also tatsächlich einmal, Hochzeit anschauen.

Ganz ohne Show geht es bei Bahati natürlich trotzdem nicht. Für ihren frischgebackenen Ehemann wird sie den eigens für ihn geschriebenen Song "My Love" performen.

"Wir wollen diesen Tag nach unseren Vorstellungen und Wünschen gestalten, ihn in vollen Zügen genießen und freuen uns sehr auf diesen besonderen Neuanfang", zwitschert das Vögelchen.