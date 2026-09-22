i JJ spricht ganz offen über Selbstzweifel im Gespräch mit "Heute" RAW SOULS Über alte Zweifel JJ: "Da war immer die Angst, dass ich zu viel bin" Heute steht JJ selbstbewusst auf großen Bühnen. Doch der Weg dorthin war alles andere als selbstverständlich und leicht. Von Romina Colerus 22.09.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerade am Beginn seiner Ausbildung zum Opernsänger kämpfte Johannes Pietsch immer wieder mit Selbstzweifeln. Seine außergewöhnlich hohe Stimme ist heute sein Markenzeichen. Früher brachte sie ihn allerdings oft ins Grübeln.

"Ja, vor allem ganz am Anfang, als ich in der Ausbildung zum Opernsänger war. Da war immer die Angst, dass ich zu viel bin oder es irgendwie nicht richtig ist, was ich mache", erzählt JJ im Talk mit "Heute" offen.

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"Heute"-Interview mit JJ in Rust am Neusiedlersee i ?

Dass andere seine Art zu singen zunächst anzweifelten oder belächelten, machte es nicht leichter. "So hoch singen zu lernen und zu verinnerlichen, dass das wirklich meins ist, egal wie viele Leute das erstmal anzweifeln oder belächeln, das war mit vielen Hürden verbunden."

Mittlerweile hat sich bei dem 25-Jährigen einiges verändert. "Jetzt bin ich mir viel sicherer mit dem Weg den ich gehe und vertraue mir selbst mehr."